きょうは午後も晴れ間が広がるものの、所々で雨が降るでしょう。

【写真を見る】東海地方 晴れ間広がるものの所々で雨 予想最高気温は名古屋31℃ 岐阜32℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/29 昼）

正午前の名古屋市内は、雲はありますが朝から日差しがよく届いています。この時間の気温は29.6℃で、風は強くありません。

きょうの午後は雲が出やすいものの、各地で晴れ間が広がるでしょう。大気の状態が不安定になり、所々で雨が降る見込みです。急な強い雨や雷にはご注意ください。



最高気温は名古屋で31℃、岐阜で32℃、津や尾鷲では28℃の予想です。きのうより、4℃前後高くなる所が多いでしょう。

あす以降の天気は？

【週間予報】

あす火曜日は所々で雨が降るものの、各地で日差しが届くでしょう。あさって水曜日は名古屋や岐阜など真夏日の予想で、ムシムシした暑さになりそうです。木曜日以降も、しばらくはすっきりしない天気が続くでしょう。



湿度が高い日は特に熱中症に注意が必要です。こまめな水分補給などを心がけましょう。