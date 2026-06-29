佐久間大介とSnow Manメンバーとの“仲良し2ショット”を厳選！“ニコイチ”から“めめさく”“さくラウ”まで全ペアを一挙紹介

写真：佐久間大介とSnow Manメンバーとの“仲良し2ショット”（全8投稿）

Snow Manのムードメーカーとしてグループを盛り上げる佐久間大介。明るく親しみやすいキャラクターでメンバーからも愛されており、SNSには仲の良さが伝わる2ショットがたびたび公開されている。

本稿では、“ニコイチ”として親しまれる岩本照とのコンビをはじめ、“あべさく”、“めめさく”、“さくラウ”など、メンバーそれぞれとの魅力溢れる2ショットを厳選して紹介する。

■「激アツ」岩本照との“ニコイチ”ショット

佐久間が“ニコイチブースト”のハッシュタグを添えInstagramに投稿した、岩本照との“ニコイチ”ショット。Snow Manの楽曲「BOOST」のMV撮影時に撮影されたオフショットで、1枚目では腕を組みながら並んで立つクールな姿を公開。

さらに2枚目では、お互いに手を伸ばして指先を近づけるポーズを見せており、映画『E.T.』のワンシーンを思わせるようなカットも。ジュニア時代から親交の深いふたりならではの空気感が漂う投稿に、「ニコイチ最高！」「尊い」といった声が寄せられた。

■おそろいジャージ姿も！深澤辰哉との“ふかさく”韓国ショット

深澤辰哉との韓国での思い出ショット。佐久間は「それスノin韓国の時にサムギョプサルを食べに行きたいけど、私服に匂を付けたくなかった俺たちは同じジャージを買って過ごしましたw」とコメント。

1枚目～3枚目では、おそろいの黒いジャージ姿でサムギョプサルを楽しむ様子を公開。さらに、雨上がりの街を並んで歩く姿（4枚目）や、同じジャージ姿で相合傘をするカット（5、6枚目）も披露。韓国でのひとときを満喫する“ふかさく”の姿が収められている

■ラウールを乗せてバイクで疾走!? “さくラウ”オフショット

向井康二が撮影した『旅するSnow Man』のオフショット。佐久間は「Photo by koji（photo boy）」「#こーじの写真は生きてる」と添え、ラウールとの2ショットを公開。

1枚目では、佐久間が運転するバイクの後ろにラウールが乗り、クールな表情を見せる姿を。2枚目では、ラウールが佐久間の腰に手を回しながら満面の笑みを浮かべており、ふたりの仲の良さが伝わる一枚となっている。SNSでは「さくラウかわいい」「身長差が尊い」「まるで映画のワンシーンみたい」と反響を呼んだ。

■渡辺翔太との“なべさく”2ショット！息ぴったりなサウンドチェック姿

コンサートのリハーサル中に撮影された、渡辺翔太との“なべさく”ショット。佐久間はハッシュタグで「朝のサウンドチェック」と添え、「近くに渡辺いた。本日も良好です！んじゃ“ON”オーラス行くか(^^)」とコメントした。

1枚目では、それぞれマイクを手に歌声を響かせる姿を公開。2枚目では、ピンクヘアの佐久間とサングラス姿の渡辺がカメラを見つめる2ショットを披露。SNSでは「なべさく最高大好き」「素晴らしいツーショットありがとう」と反響を呼んだ。

■向井康二の誕生日をお祝い！“さくこじ”ショット

佐久間のXに投稿した、向井康二の32歳の誕生日を祝福した“さくこじ”ショット。「今日はうちの向井康二32歳の誕生日!!!!!!!!!!」と愛情たっぷりのメッセージを添え、ステージ衣装姿の2ショットを公開。

写真には、ピースサインをする佐久間と顎に手を置き決めポーズをとる向井が収められている。また、「また家遊びに行かなきゃ！！(^^)」ともつづっており、プライベートでも親交の深いふたりの関係性がうかがえる。

■阿部亮平との浴衣姿がメロい！“あべさく”の尊い2ショット

Snow Manの公式Instagramに投稿された日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』の人気企画「ゴチになります！」に出演した際の “あべさく”ショット。ふたりは浴衣姿で並び、手にメニューを持ちながらカメラに笑顔を向けている。

佐久間はピンクのハーフアップヘア、阿部は落ち着いた浴衣姿を披露しており、それぞれの魅力が引き立つ一枚に。和装姿で寄り添う“あべさく”の姿に、思わず見入ってしまう。

■目黒蓮との手つなぎに反響！“めめさく”の親密2ショット

「ハーフアップ風呂友(^^)」「久々に会えて嬉しかったわ～(^^)」とコメントを添え、佐久間のInstagramで公開された目黒蓮との2ショット写真。黒を基調とした衣装に身を包んだふたりは、ハーフアップ風のヘアスタイルで登場。

1枚目では向かい合って手をつなぐ姿を披露し、2枚目では佐久間が首を傾げながら目黒をのぞき込むような表情を見せている。また、目黒が少し照れたような表情を浮かべる様子も収められており、“めめさく”らしい空気感が感じられる2ショットとなっている。

■宮舘涼太との息ぴったりな“だてさく”ユニットショット！

宮舘涼太とのユニット曲「地球してるぜ」のMVオフショット。煌びやかな衣装に身を包んだふたりが、息の合ったパフォーマンスを見せる様子が収められている。

また、最後の投稿では、この楽曲の振り付けを担当したKABA.ちゃんとの3ショットも公開。ユニットならではの世界観や撮影現場の和やかな雰囲気が伝わる投稿となっている。