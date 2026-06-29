落語家・立川志らく（62）が29日に自身のXを更新。北海道での独演会からの帰路で、飛行機内で荷物の取り違えトラブルがあったことを明かした。

志らくは「北海道で三日間、独演会だった。帰りに事件が起きた」と切り出し、函館空港から搭乗した飛行機で、頭上の収納棚に黒いバックパックを入れたと説明。離陸前にスマートフォンで原稿を書いていたところ、CAから「荷物を移動してもいいですか？」と声を掛けられたという。

志らくは「はい、どうぞ」と答えたという。「私はどこに鞄を移動されたのか確認しなかった。それが間違いの元。でも原稿に集中していたし、鞄をどこか遠くに移動するとは思わないでしょ」と振り返った。

その後は仕事や睡眠を取り、着陸後は頭上の棚からバッグを下ろして空港を後にしたという。「やけに鞄が重たいなと思った。肩がちぎれるくらいの重さ。なんでこんなに重いのかなあ？と少し不思議には思った」と違和感はあったものの、そのまま帰宅した。

翌朝になってバッグを開けると、「構造が違う。え？洋菓子のお土産が？自分の鞄じゃないぞ？！」と驚いたという。当初は同行した弟子のバッグと勘違いしたが、「野球ボールの土産。え？ノートパソコンも？」と中身を見て、「あっ！弟子のじゃない！CAさんが私の鞄を移動して、たまたま私の頭上の物入れに他の人が置いたんだ。それを間違えて持って帰ってきてしまった！」と経緯を推測した。

自身のバッグには「ヒスのお気に入りのシャツ」に加え、「YouTubeの為に購入したDJI MIMOのカメラ」「Mrs.のライブでもらった記念の流行のシェーバー」、さらに「動画の撮り溜めたやつが四本分入っている」と説明。「先方も自分の鞄が見当たらない！と大騒ぎだろう」と相手を気遣い、「私がそそっかしいのだが、CAさんも移動したなら降りる時に声かけてよ。その為の良い席なんだから」と心境をつづり、「只今鞄捜索中です。先方の方、ごめんなさい」と呼びかけた。