観戦ペアチケットが当たる！ハーバー、北海道の4店舗で日本ハムファイターズの応援キャンペーン
ハーバー研究所は6月22日から、北海道地区のショップハーバー4店舗にて「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」を開始した。期間は7月20日まで。
北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン
対象店舗は、丸井今井札幌本店、大丸札幌店、さっぽろポールタウン店、新千歳空港店の4店舗。期間中、対象店舗に来店し、1レシート税込5,000円以上購入した人を対象に、その場で賞品が当たる抽選会を実施する。抽選への参加は1人1日1回限りで、プレゼントがなくなり次第終了となる。
北海道地区ショップハーバー4店舗
景品の特賞には、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される東北楽天ゴールデンイーグルス戦(8月7日〜9日のいずれか)の「ペア観戦チケット(ダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブ)」を3組6名分用意。A賞はローズの香りが広がる「ローズモイストプラセンタ石けん(100名)」、B賞は日本ハムファイターズの選手があしらわれた「オリジナルクリアファイル(700名)」で、いずれも4店舗の合計当選者数となる。
ローズモイストプラセンタ石けん(A賞)
オリジナルクリアファイル(B賞)
北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン
対象店舗は、丸井今井札幌本店、大丸札幌店、さっぽろポールタウン店、新千歳空港店の4店舗。期間中、対象店舗に来店し、1レシート税込5,000円以上購入した人を対象に、その場で賞品が当たる抽選会を実施する。抽選への参加は1人1日1回限りで、プレゼントがなくなり次第終了となる。
景品の特賞には、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される東北楽天ゴールデンイーグルス戦(8月7日〜9日のいずれか)の「ペア観戦チケット(ダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブ)」を3組6名分用意。A賞はローズの香りが広がる「ローズモイストプラセンタ石けん(100名)」、B賞は日本ハムファイターズの選手があしらわれた「オリジナルクリアファイル(700名)」で、いずれも4店舗の合計当選者数となる。
ローズモイストプラセンタ石けん(A賞)
オリジナルクリアファイル(B賞)