「Sanrio Games」初のスマートフォン向けタイトル「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！)」が、2027年にリリース決定！

キャラクターの衣装やステージをコーディネートして遊べる、“超KAWAII”ダンス＆リズムゲームです。

「サンリオカワイイミライブ！」がいち早く体験できるクローズドベータテストも開催されます☆

Sanrio Games スマートフォンゲーム「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！)」

タイトル：Sanrio Kawaii Me Live!

配信開始日：2027年予定

価格：基本プレイ無料(アイテム課金あり)

ジャンル：ダンス＆リズムゲーム

配信プラットフォーム：App Store/Google Play

※詳細については公式サイトにて確認してください

公式サイトURL：https://www.sanrio-games.jp/games/sanrio-kawaii-me-live

サンリオのゲームブランド「Sanrio Games(サンリオゲームズ)」の新作として、ダンス＆リズムゲーム「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！)」が、2027年にリリースされることを発表！

「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！)」の情報は、2026年6月28日に「サンリオフェス2026 in みなとみらい」の中で行われた「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージにて初公開されました。

「Sanrio Games」初のスマートフォン向けタイトルとして、国内外でのリリースが予定されています。

サンリオキャラクターにまつわる楽曲などで“超KAWAII”ダンスとリズムゲームが遊べる本作には、自身のプレイスタイルに合わせて選べる「2つのモード」を搭載。

また、キャラクターの衣装の着せ替えや、ステージのコーディネートなどを楽しむことも可能です。

「Sanrio Kawaii Me Live!」について

お気に入りのサンリオキャラクターと一緒に、サンリオキャラクターにまつわる楽曲などでリズムゲームが楽しめる、スマートフォン向けのタイトル「Sanrio Kawaii Me Live!」

キャラクターの衣装やステージをコーディネートし、

サンリオキャラクターと一緒に、自分だけの“超KAWAII”ステージで盛り上がることができます。

「Sanrio Kawaii Me Live!」には、簡単な操作でキャラクターの“超KAWAII”ダンスを堪能しながら手軽に遊べる「パフォーマンスモード」と、

難関楽曲に挑める本格派の「テクニカルモード」という2つのゲームモードがあります☆

プレイスタイルに合わせて、好きな方を選択可能です。

※ゲーム内のデザインは開発中のものです。正式リリース後のデザインとは一部異なる場合があります

収録楽曲の一部を公開！SNSを中心に大ヒット中の「プリンとマフィンのポムポムビート☆」など、人気曲を収録

公開された収録楽曲：

KAWAII FESTIVAL(ゲームRemix)Welcome to this World of Dream (ゲームRemix)まんまるらいと(ゲームRemix)Greedy Greedyプリンとマフィンのポムポムビート☆めろめろ♡マイメロディろまんてぃっくバナナパルフェ

2027年のリリースに先駆けて、収録楽曲の一部も公開！

2025年11月に惜しまれつつも幕を下ろしたサンリオピューロランドの大人気パレード「Miracle Gift Parade」の楽曲「KAWAII FESTIVAL」のゲームRemixバージョンや、アーティストとしてメジャーデビューを果たしたクロミの人気曲「Greedy Greedy」、YouTubeおよびTikTokで計2,800万回再生を達成したヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」などの人気曲が収録されています。

今後も「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイト＆公式Xアカウントにて、体験可能な楽曲の情報を随時公開予定です。

クローズドベータテストの開催が決定

募集期間：2026年6月28日(日)13時00分〜7月7日(火)23時59分

実施期間：2026年7月15日(水)13時00分〜7月21日(火)23時59分

応募方法：「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイトに掲載されている参加者募集ページより注意事項を確認のうえ、応募ください。

2027年のリリースに先立ち、「Sanrio Kawaii Me Live!」を先行体験できるクローズドベータテストを日本国内限定で開催。

クローズドベータテストとは、限られた一部の方が参加し、まだ完成していないリリース前のゲームを試すことができる特別な機会です。

このテストに参加された方々からの感想や意見をもとに「Sanrio Kawaii Me Live!」がさらに魅力的なタイトルとなるよう調整が行われます。

参加を希望される方は、募集期間内に「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイト内の参加者募集ページから申し込みができます。

参加者は、期間内の応募者の中から抽選で決定。

詳細は参加者募集ページの注意事項を確認ください。

※日本国内にお住まいの方を対象

※応募は一人1回まで

※クローズドベータテストの対象プラットフォームや推奨端末、注意事項に関しては「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイトの参加者募集ページを確認してください

「Sanrio Games」とは

サンリオゲームズ【公式】X：https://x.com/SanrioGames_JP

サンリオゲームズ【公式】YouTube：https://www.youtube.com/@SanrioGames_JP

サンリオが手がけるキャラクターIPと世界中のファンを繋ぐ新たな接点として立ち上げたゲームブランド「Sanrio Games」

ゲーム単体としてのエンターテイメントだけではなく、グッズやテーマパークといった既存アセットと連動させながら、サンリオならではの統合的な体験価値を創出することを目指しています。

スマホで気軽に楽しめる、超カワイイ、ダンス＆リズムゲーム！

「Sanrio Games」初のスマートフォン向けタイトル「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！)」は、2027年にリリースされます。

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※ゲーム画面は開発中のものです

※仕様は予告なく変更になる場合があります

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