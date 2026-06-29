ふぉ〜ゆ〜×『水曜どうでしょう』藤村Dの番組の放送ローカル局が20局を突破
4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が出演するTOKYO MXのトークドキュメンタリー『ふぉゆどう』（毎月第1日曜 後6：30）において、制作・放送の連携を行う全国のローカル局が21局に拡大した。
【写真】焚き火を囲むふぉ〜ゆ〜と藤やん
同番組のコンセプトは、「テレビの未来×ふぉ〜ゆ〜の未来」。結成15周年を迎え、今年8月にはグループ初の日本武道館ワンマンライブを控えるふぉ〜ゆ〜が、北海道テレビ放送『水曜どうでしょう』のディレクター・“藤やん”こと藤村忠寿氏とともに焚き火を囲んだり、各地を訪れたりしながら、人生、仕事、未来、不安、そして「テレビの在り方」を語り合うトークドキュメンタリーだ。
今年5月から、ローカルテレビの新たな可能性を模索するプロジェクトとして、TOKYO MXをはじめとする全国のローカルテレビ局が連携し制作＆放送を行う全く新しい番組モデルでスタート。7月からは新たに山形放送（山形県）、テレビ新潟（新潟県）、テレビ山梨（山梨県）、瀬戸内海放送（岡山県／香川県）の4局での放送を開始し、放送局を21局に拡大して放送される。
また、第3夜のTOKYO MXでの放送は7月2日午後5時59分からに変更になる。
【写真】焚き火を囲むふぉ〜ゆ〜と藤やん
同番組のコンセプトは、「テレビの未来×ふぉ〜ゆ〜の未来」。結成15周年を迎え、今年8月にはグループ初の日本武道館ワンマンライブを控えるふぉ〜ゆ〜が、北海道テレビ放送『水曜どうでしょう』のディレクター・“藤やん”こと藤村忠寿氏とともに焚き火を囲んだり、各地を訪れたりしながら、人生、仕事、未来、不安、そして「テレビの在り方」を語り合うトークドキュメンタリーだ。
また、第3夜のTOKYO MXでの放送は7月2日午後5時59分からに変更になる。