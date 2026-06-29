SixTONES、体当たりコントがパワーアップして再び 『ワロタ！SEASON2』配信決定
6人組グループ・SixTONESのコント番組『ワロタ！』のシーズン2となる『ワロタ！SEASON2』が、7月29日からPrime Videoで独占配信されることが決定した。毎週水曜午前0時に2エピソードずつ更新し、全8エピソードを配信予定。昨年配信され好評を博したシーズン1に続き、SixTONESが体当たりでさまざまなコントに挑む。
【写真】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES
『ワロタ！』は、毎話豪華な俳優や芸人、新進気鋭のクリエイターをゲストに迎え、SixTONESがシチュエーションコントやシリーズコント、ショートコントなどに挑戦する番組。シーズン2では、前作のコントの続編だけでなく、新作コントも加わり、さらにパワーアップした内容となる。
▼ジェシー コメント
シーズン2、ありがとうございます!!前回はたくさんの方から反響をいただいて、「面白かったよ」と言ってもらえる機会も多かったので、またこうして「ワロタ！」をお届けできることが本当にうれしいです。今回は前回以上にパワーアップしていますし、新しいコントもたくさんあります。豪華なゲストの皆さんと一緒に、SixTONESらしく全力で挑んでいますので、ぜひそこにも注目していただけたらと思います。観ている皆さんにも思い切り笑ってもらえたらうれしいですし、観終わったらぜひ一言お願いします。せーの…「ワロタ！」〜〜!!!
▼京本大我 コメント
シーズン2が決まってすごくうれしいです。SixTONESの6人でコントという形でお芝居ができる機会はなかなかありませんし、今回もゲストの皆さんとご一緒できて、とても楽しく収録しています。前回を経験したことでリズムもつかめていますし、いい意味で慣れた部分と、さらにこだわれる部分の両方があると感じています。僕たち自身もたくさん意見を出しながら、より丁寧に作品づくりができていると思うので、そのパワーアップした部分を感じていただけたらうれしいです。たくさん笑って、嫌なことを忘れて、「次の日も頑張ろう！」と思ってもらえるような番組になっていたらいいなと思いますので、ぜひ気楽に気軽に楽しんでご覧ください。
▼松村北斗 コメント
シーズン1から引き継がれているコントもあれば、前回やろうとして寝かせていたコントもあって。時間をかけたことで熟した部分と、まだまだ新鮮にできる部分と両方を感じられるシーズン2になっていると思います。僕たち6人だけでなく、ゲストの皆さんともたくさんコントができていて、作品としての世界も少しずつ広がっている感覚があります。前回よりもさらに思い切った挑戦ができていますし、皆さんに笑って楽しんでいただける手応えもあります。観終わったあとに「面白かったな」と思っていただけるようなコントがたくさん詰まっていますので、ぜひ全てのコントを楽しんでご覧いただけたらうれしいです！
▼高地優吾（※高＝はしごだか） コメント
またSixTONESの面白い一面を皆さんにお届けできることをうれしく思っています。シーズン1の時から「また観たいな」と思うコントもたくさんありましたし、続きが気になるものもあったので、こうしてシーズン2ができて本当に良かったです。前回は探り探りだった部分もありましたが、今回は僕たち自身も番組の空気感をつかめているので、よりのびのびとコントに向き合えていると思います。この規模感で本格的なセットを使いながらコントができるのもすごく贅沢なことだと感じています。皆さんにたくさん笑っていただけるよう、SixTONESが全身全霊で挑んでいますので、ぜひ楽しみにしていてください。辛いことも、「ワロタ！」を観て一緒に笑って乗り越えていきましょう！
【写真】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES
『ワロタ！』は、毎話豪華な俳優や芸人、新進気鋭のクリエイターをゲストに迎え、SixTONESがシチュエーションコントやシリーズコント、ショートコントなどに挑戦する番組。シーズン2では、前作のコントの続編だけでなく、新作コントも加わり、さらにパワーアップした内容となる。
シーズン2、ありがとうございます!!前回はたくさんの方から反響をいただいて、「面白かったよ」と言ってもらえる機会も多かったので、またこうして「ワロタ！」をお届けできることが本当にうれしいです。今回は前回以上にパワーアップしていますし、新しいコントもたくさんあります。豪華なゲストの皆さんと一緒に、SixTONESらしく全力で挑んでいますので、ぜひそこにも注目していただけたらと思います。観ている皆さんにも思い切り笑ってもらえたらうれしいですし、観終わったらぜひ一言お願いします。せーの…「ワロタ！」〜〜!!!
▼京本大我 コメント
シーズン2が決まってすごくうれしいです。SixTONESの6人でコントという形でお芝居ができる機会はなかなかありませんし、今回もゲストの皆さんとご一緒できて、とても楽しく収録しています。前回を経験したことでリズムもつかめていますし、いい意味で慣れた部分と、さらにこだわれる部分の両方があると感じています。僕たち自身もたくさん意見を出しながら、より丁寧に作品づくりができていると思うので、そのパワーアップした部分を感じていただけたらうれしいです。たくさん笑って、嫌なことを忘れて、「次の日も頑張ろう！」と思ってもらえるような番組になっていたらいいなと思いますので、ぜひ気楽に気軽に楽しんでご覧ください。
▼松村北斗 コメント
シーズン1から引き継がれているコントもあれば、前回やろうとして寝かせていたコントもあって。時間をかけたことで熟した部分と、まだまだ新鮮にできる部分と両方を感じられるシーズン2になっていると思います。僕たち6人だけでなく、ゲストの皆さんともたくさんコントができていて、作品としての世界も少しずつ広がっている感覚があります。前回よりもさらに思い切った挑戦ができていますし、皆さんに笑って楽しんでいただける手応えもあります。観終わったあとに「面白かったな」と思っていただけるようなコントがたくさん詰まっていますので、ぜひ全てのコントを楽しんでご覧いただけたらうれしいです！
▼高地優吾（※高＝はしごだか） コメント
またSixTONESの面白い一面を皆さんにお届けできることをうれしく思っています。シーズン1の時から「また観たいな」と思うコントもたくさんありましたし、続きが気になるものもあったので、こうしてシーズン2ができて本当に良かったです。前回は探り探りだった部分もありましたが、今回は僕たち自身も番組の空気感をつかめているので、よりのびのびとコントに向き合えていると思います。この規模感で本格的なセットを使いながらコントができるのもすごく贅沢なことだと感じています。皆さんにたくさん笑っていただけるよう、SixTONESが全身全霊で挑んでいますので、ぜひ楽しみにしていてください。辛いことも、「ワロタ！」を観て一緒に笑って乗り越えていきましょう！