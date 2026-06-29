ホルムズ海峡をめぐり、アメリカとイランの攻撃の応酬が続くなか、アメリカメディアは双方が攻撃を停止することで合意したと報じました。

ニュースサイト「アクシオス」は28日、アメリカ政府高官の話として、アメリカとイランの双方が攻撃を停止することで合意したと伝えました。

両国の実務者が30日にカタールで会談し、ホルムズ海峡をめぐる対立の解消を目指す予定だとしています。

これに先立ち、アメリカ中央軍は27日、ホルムズ海峡付近で原油を積んだパナマ船籍のタンカーがドローン攻撃を受けたことへの報復措置として、イランの防空設備やドローンの保管施設などを空爆したと発表。26日に続き、2日連続で攻撃を行ったと明らかにしました。

これに対し、イラン側も報復として、クウェートとバーレーンにあるアメリカ軍の施設に攻撃を行ったと表明しました。

ホルムズ海峡をめぐっては、イランのアラグチ外相が28日、アメリカとの覚書に基づき、海峡内の障害を取り除いたあと、30日以内に戦闘前の状態に戻すと述べました。

ただ、「その責任はイランにある。ほかのいかなる国や機関も一切の責任を負わない」として、イランの管理体制のもとで行われると強調。そのうえで、いかなる干渉も「状況を複雑にし、ホルムズ海峡の開放を遅らせ、緊張を高めるだけだ」と述べ、改めてけん制しました。

今後の協議で具体的な進展がみられるか注目されます。