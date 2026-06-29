【エミュレータ ライディングパッケージ】 12月 発売予定 価格：12,980円

コトブキヤは、プラモデル「エミュレータ ライディングパッケージ」を12月に発売する。価格は12,980円。

本製品は、コトブキヤが展開するプラモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」より、大人気のエミュレータを、エクストリームスポーツバイクとセットになったライディングパッケージとして商品化したもの。

エミュレータの髪型は創彩少女庭園「マネージャーちゃん」のポニーテールを採用し、髪色は「如月 ユエ」や「小悪魔ツインテールちゃん」と同じ深みのあるピンクとなっている。前髪は「通常タイプ」「メガネ対応タイプ」に加え、メガロマリアのバイザーなどを装着することが可能な「3mm穴あきタイプ」の3種類が付属する。

塗装済み眼球可動フェイスが付属しており、眼球は新規色のブルーグリーンを採用。表情パーツにはタンポ印刷、眼球にはUVプリントを施し、組み立てるだけでイメージに近い仕上がりとなる。付属治具を用いての視線変更ギミックも、もちろん搭載しており、頭部のスキンカラーはカラーCを採用している。

拡張スキンパーツ改の肌色部分をあえてダークグレーに変更し、ライディングスーツに見立てたカラーにすることで、付属のエクストリームスポーツバイクとの親和性を高めている。

全身約50カ所が可動。特に複数のジョイントで構成された肩回りは圧倒的な可動域を誇り、銃を構えた激しいアクションポーズも難なくこなす。左右独立式の股関節は前方や左右へ大きく可動し、バイクに搭乗させて様々なポージングをとらせることができる。

手首の表情は全部で7種類。ガンアクションには欠かせない「銃持ち手」はもちろん、バイクのハンドルをしっかりと保持することが可能な「握り手」も付属する。

ネイキッドフェイスは、女性型アナザーのマスクや創彩少女庭園の表情パーツと互換性があり、首のボールジョイントは5mm径となっているため、他シリーズと組み合わせることができる。また6mm径ボールジョイントを使用するとメガミデバイスの頭部を取り付けることができる。

ヘキサギア「ガバナー バンプアップ・エクスパンダー」に付属のハンドキャノンとハンドキャノン用ホルダーが新規カラーで用意されている。

エクストリームスポーツバイクは、ヘキサギア「アグニレイジ」でお馴染みのヘキサレッドを採用しており、スナップフィットなのでキャラクターモデルのように手軽にチャレンジできるバイクキットとなっている。

ヘルメットの天面パーツと内部の基部を引き抜くことで創彩少女庭園のフェイスパーツにも対応。バイザーも開閉できる。

なお、コトブキヤショップで購入すると、限定特典として「ヘアアレンジパーツ＆キャスケット」が付属する。

「エミュレータ ライディングパッケージ」

コトブキヤショップ限定特典「ヘアアレンジパーツ＆キャスケット」

仕様：プラモデル サイズエミュレータ：全高 約160mm車両：全長 約195mm 素材：PS、PE、ABS、PVC、POM

(C) KOTOBUKIYA