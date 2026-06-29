『名探偵プリキュア！』の変身曲をピコピコ音でアレンジしてみた！ キュアアンサー＆キュアミスティックのデフォルメアニメがキュートに決まってる

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『名探偵プリキュア！ 変身曲ピコピコアレンジ』というカフェさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

名探偵プリキュア！の変身曲「オープン！ジュエルキュアウォッチ！」をピコピコアレンジしました。 探偵らしい謎めいたメロディを何度も往復しながら次々と展開するすごい構成の曲です！ひろプリから劇伴担当されている深澤恵梨香さんの作曲です。

名探偵プリキュア！ 変身曲ピコピコアレンジ

テレビアニメ『名探偵プリキュア！』の変身シーンBGMを、ピコピコ音でアレンジした動画が投稿されています。レトロゲーム風の、いわゆるチップチューン（8bit）サウンドがクセになります。

動画で再現されているのは、キュアアンサーとキュアミスティックの変身シーンです。2Dアニメーションソフト「Moho」で作ったという映像も、とてもかわいくできています。

まずは明智あんなと小林みくるが登場。髪がすっと降りてロングスタイルに変わります。そして体を大きくパッと開くと、背景がキラキラのピンク色に切り替わります。

髪型の変化も見どころです。あんなは紫色のロングツインテールになり、毛先はピンクのグラデーションが入ったハート型に変化します。みくるはピンク色のロングヘアに。三つ編みスタイルへと変わります。

二人の衣装はビスチェ型のワンピースへと切り替わり、髪のリボンや腰のポーチ、靴などのディテールがどんどん追加されていきます。音楽の終了とともに可愛くポーズを決めて締めくくられます。

サウンドは、レトロなゲーム音源らしく3和音でまとめたスタイルで作られています。音の歯切れが良く、リズムが軽やか。プリキュアらしいキラキラした可愛さを上手に表現しています。原曲を知っている人ほど「ここ好き！」が連発しそうなアレンジとなっています。

投稿者のカフェさんは制作の動機を「今作の曲は衝撃的すぎて動画を作らずにはいられませんでした」と語っています。「なにこれかわいい」「もっと評価されるべき」などのタグもつけられているこの動画。気になった方はぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

もっと伸びろ！

相変わらず可愛いがすぎる

新作めっちゃ可愛いw

絵もかわいい

変身の工程がちゃんと再現されてて良い

文／高橋ホイコ