若槻千夏、M!LK佐野勇斗を絶賛「こういう優しくて行動できる人が売れるんだなって気づいた」
【モデルプレス＝2026/06/29】タレントの若槻千夏が27日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（毎週土曜24時45分〜）に出演。5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）の佐野勇斗について語る場面があった。
【写真】42歳タレント「現場が楽しそうだった」M!LKメンバーとの共演ショット
若槻は、M!LKが5月21日放送の同局系「トークィーンズ」（毎週木曜23時〜）に出演した際、一部SNS上で「ちょっと炎上したじゃないですか」と回顧。「本当に申し訳ない」としつつ「でも私、佐野くんの後日のインスタライブを見て、売れる人ってこういうことなんだなって思った」と語った。
これにタレントの指原莉乃も、自身のInstagramに寄せられた反響について「普段全然（DMが）来てないのに尋常じゃないくらい来てたんですよ。そういう時って勘が働くじゃないですか？これなんか燃えてるな？って。そんな大火事じゃないですけど」と振り返った。
若槻は「いつも通りの『トークィーンズ』だし、M!LKに対してだけ強く当たったこともないじゃん？ゲストの人がこういう取材をしてくれて、こういうふうな話題をきっと今回のエンタメでやるんだなに対してうちらが向き合うっていうのが『トークィーンズ』のみんなじゃん？なんかトータルエンタメでやっちゃったから」と反省を口にすると、指原も「そうですね。特に誰が悪いとか、誰がこう言ったのがどうとかではなかったですよね」と共感した。
さらに若槻は「あと現場が楽しそうだったっていうのが1番なの。言われている側がすごく傷ついていたりとか、露骨にヘコんでたりしたらこれ大丈夫かな？って思うけど、全員楽しそうだったじゃん。M!LK最高！で終わったから、ビックリしちゃって」「こういうファンの方の気持ちもあるんだと思ったら申し訳ないなとも思ったけど、どう気をつけていいか分からなくて」と予想外の反響だったことを明かした。
その上で若槻は「だけどその後に佐野くんがリアルタイムじゃないけど、インスタライブをしてくれたの。佐野くんってめっちゃインスタライブが得意って話もしてたし、ファンの人と交流もしていて。すかさずやってくれて『いや、現場楽しかったんですよ』って言ってくれたその行動力が、M!LKが売れた理由でもあるし」と佐野の対応力を絶賛。『トークィーンズ』でも話題になった佐野の行動力の高さに触れ「佐野くんは昔からなんでも行動する。売れてない時から『それやる意味あんの？』ってことも『やんなきゃわかんないじゃん』っていう人だっていうのが、そこで全伏線回収されて。こういう優しくて行動できる人が売れるんだなって気づいた」と感心した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆若槻千夏「トークィーンズ」M!LK出演回の反響に本音
若槻は、M!LKが5月21日放送の同局系「トークィーンズ」（毎週木曜23時〜）に出演した際、一部SNS上で「ちょっと炎上したじゃないですか」と回顧。「本当に申し訳ない」としつつ「でも私、佐野くんの後日のインスタライブを見て、売れる人ってこういうことなんだなって思った」と語った。
若槻は「いつも通りの『トークィーンズ』だし、M!LKに対してだけ強く当たったこともないじゃん？ゲストの人がこういう取材をしてくれて、こういうふうな話題をきっと今回のエンタメでやるんだなに対してうちらが向き合うっていうのが『トークィーンズ』のみんなじゃん？なんかトータルエンタメでやっちゃったから」と反省を口にすると、指原も「そうですね。特に誰が悪いとか、誰がこう言ったのがどうとかではなかったですよね」と共感した。
さらに若槻は「あと現場が楽しそうだったっていうのが1番なの。言われている側がすごく傷ついていたりとか、露骨にヘコんでたりしたらこれ大丈夫かな？って思うけど、全員楽しそうだったじゃん。M!LK最高！で終わったから、ビックリしちゃって」「こういうファンの方の気持ちもあるんだと思ったら申し訳ないなとも思ったけど、どう気をつけていいか分からなくて」と予想外の反響だったことを明かした。
◆若槻千夏、佐野勇斗の対応力を絶賛
その上で若槻は「だけどその後に佐野くんがリアルタイムじゃないけど、インスタライブをしてくれたの。佐野くんってめっちゃインスタライブが得意って話もしてたし、ファンの人と交流もしていて。すかさずやってくれて『いや、現場楽しかったんですよ』って言ってくれたその行動力が、M!LKが売れた理由でもあるし」と佐野の対応力を絶賛。『トークィーンズ』でも話題になった佐野の行動力の高さに触れ「佐野くんは昔からなんでも行動する。売れてない時から『それやる意味あんの？』ってことも『やんなきゃわかんないじゃん』っていう人だっていうのが、そこで全伏線回収されて。こういう優しくて行動できる人が売れるんだなって気づいた」と感心した。（modelpress編集部）
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