変わらない美貌！フジ『鬼レンチャン』“48歳俳優”登場 歌う度に号泣の大活躍
28日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）内の人気企画「サビだけカラオケ」では、平成時代に大ブレイクした“俳優”が登場した。
【写真】1曲目から号泣！『鬼レンチャン』に登場した“48歳俳優”
挑戦したのは、俳優・遠藤久美子（48）。変わらぬ姿に、千鳥とかまいたちも驚きの声を上げる中、遠藤は挑戦前に「すごく音痴です。4ヶ月くらい練習させていただいたんですけど、全然うまくいかなかったです」とまさかのコメント。VTRを見ていた4人からも「『鬼レンチャン』に初めて音痴がきた（笑）」とのツッコミが飛んだ。
遠藤は「レベル1、本当に鬼門で。とにかく当たらない。2分の1の確率でクリアできるかな」との不安を口にしていたが、見事にクリア。1曲目の成功から号泣し「うれしすぎる！4ヶ月本当に頑張ったんです。子どもに見てもらいたかったので、ありがとうございました」と感謝した。その後も、クリアする度に号泣する、大活躍となった。
【写真】1曲目から号泣！『鬼レンチャン』に登場した“48歳俳優”
挑戦したのは、俳優・遠藤久美子（48）。変わらぬ姿に、千鳥とかまいたちも驚きの声を上げる中、遠藤は挑戦前に「すごく音痴です。4ヶ月くらい練習させていただいたんですけど、全然うまくいかなかったです」とまさかのコメント。VTRを見ていた4人からも「『鬼レンチャン』に初めて音痴がきた（笑）」とのツッコミが飛んだ。
遠藤は「レベル1、本当に鬼門で。とにかく当たらない。2分の1の確率でクリアできるかな」との不安を口にしていたが、見事にクリア。1曲目の成功から号泣し「うれしすぎる！4ヶ月本当に頑張ったんです。子どもに見てもらいたかったので、ありがとうございました」と感謝した。その後も、クリアする度に号泣する、大活躍となった。