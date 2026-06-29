W杯から帰国の影山優佳「我が家のもんじゃです！」 公開されたオフショットに反響「これが噂のご実家…」「すご」「お店でしか見たことない」
タレント・影山優佳（25）の公式Xが27日に更新され、W杯から帰国後のオフショットが公開された。
【写真】「これが噂のご実家…」影山優佳が公開した帰国後のオフショット
影山は現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を現地取材していたが、この日「帰国しました」と1枚の写真を添えて報告。鉄板付きのテーブルで焼かれたもんじゃを前に、大きく手を広げて、「これは我が家のもんじゃです！」と紹介した。
この投稿には、「これが噂のご実家の鉄板！」「本邦初公開でアツい」「家にもんじゃの鉄板あるのすご」「お店でしか見たことないこの鉄板」「もう帰国なの?!」「お疲れ様でした」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「これが噂のご実家…」影山優佳が公開した帰国後のオフショット
影山は現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を現地取材していたが、この日「帰国しました」と1枚の写真を添えて報告。鉄板付きのテーブルで焼かれたもんじゃを前に、大きく手を広げて、「これは我が家のもんじゃです！」と紹介した。
この投稿には、「これが噂のご実家の鉄板！」「本邦初公開でアツい」「家にもんじゃの鉄板あるのすご」「お店でしか見たことないこの鉄板」「もう帰国なの?!」「お疲れ様でした」など、さまざまな反響が寄せられている。