川崎F神田奏真が東京Vへ期限付き移籍「自分らしく挑戦してきます」U-21 Jリーグでの対戦時は出場可能
川崎フロンターレは29日、FW神田奏真(20)が東京ヴェルディへ期限付き移籍することを発表した。2027年6月30日までとなり、川崎Fと対戦する公式戦には出場できない。ただ今季から始まるU-21 Jリーグで川崎Fと対戦する際は出場可能としている。
ロサンゼルス五輪世代の神田は、2024年に静岡学園高から川崎Fに加入。今季は8試合無得点だった。川崎Fを通じて「新しい環境で成長できるように、全力で頑張ります。感謝の気持ちを忘れずに自分らしく挑戦してきますので、応援よろしくお願いします」と伝えている。
東京Vを通じては以下のようにコメントした。
「東京ヴェルディの一員としてプレーできることを嬉しく思います。チームの力になれるように全力で取り組みます。応援よろしくお願いします」
ロサンゼルス五輪世代の神田は、2024年に静岡学園高から川崎Fに加入。今季は8試合無得点だった。川崎Fを通じて「新しい環境で成長できるように、全力で頑張ります。感謝の気持ちを忘れずに自分らしく挑戦してきますので、応援よろしくお願いします」と伝えている。
東京Vを通じては以下のようにコメントした。
「東京ヴェルディの一員としてプレーできることを嬉しく思います。チームの力になれるように全力で取り組みます。応援よろしくお願いします」