開催：2026.6.29

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 5 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が29日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。

Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するヤンキースの先発投手はカルロス・ロドンで試合は開始した。

4回裏、6番 ケーレブ・ダービン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 2-0 NYY

9回表、さらにライトが悪送球でヤンキース得点 BOS 2-1 NYY、3番 ポール・ゴールドシュミット 3球目を打ってショートゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでヤンキース得点 BOS 2-2 NYY

10回表、6番 アメド・ロサリオ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 BOS 2-3 NYY、8番 オースティン・ウェルズ 初球を打ってピッチャーゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでヤンキース得点 BOS 2-4 NYY

10回裏、7番 アンソニー・シーグラー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 3-4 NYY、9番 チェン・ツンチェ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 4-4 NYY、1番 ジャレン・デュラン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 5-4 NYY

試合は5対4でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのジャスティン・スレーテンで、ここまで1勝4敗0S。負け投手はヤンキースのフェルナンド・クルーズで、ここまで4勝3敗1S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で1打数、1安打、0打点、打率は.250となっている。

ここまでRソックスは36勝46敗で12.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位。一方ヤンキースは48勝35敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 11:34:21 更新