【今夜放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者＆歌唱曲】YOASOBIの【プラチナライブ】、SixTONESの【マンスリーライブ！】最終回など見どころ満載
6月29日19時よりTBSにて『CDTVライブ！ライブ！』が2時間生放送。このたび出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。
■出演者・歌唱楽曲
IVE「LUCID DREAM」
＝LOVE「お姫様の作り方」
【プラチナライブ】
YOASOBI「オリオン」「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」
【マンスリーライブ！】第3週（※楽曲名50音順）
SixTONES「Outrageous」「Golden」「GONG」「Dance All Night」他
※アーティスト名50音順
■テレビ初披露が盛りだくさんの2時間生放送
チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画、「プラチナライブ」にYOASOBIが登場し、最新曲の「オリオン」をテレビ初披露。その他、全7曲を歌唱する。
アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」には、デビュー6周年を迎えたSixTONESが登場。第3週目にしてラストとなる今回は、民放初披露となる「Golden」「Dance All Night」の他、「GONG」「Outrageous」を披露する。見逃し必至の残る2曲は放送でチェックしよう。
＝LOVEは、今大注目の「劇薬中毒」のカップリング曲として収録されている、等身大の応援ソング「お姫様の作り方」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。
さらにIVEは、最新曲「LUCID DREAM」をテレビ初披露。等身大でありながらも彼女たちの新しい一面が楽しめるパフォーマンスとなる。
ここでしか見られないスペシャルな企画が盛りだくさん。多彩なラインアップを番組で楽しもう。
■番組情報
TBS系『CDTVライブ！ライブ！』
06/29（月）19:00～20:55
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/