【今夜放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者＆歌唱曲】YOASOBIの【プラチナライブ】、SixTONESの【マンスリーライブ！】最終回など見どころ満載

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6月29日19時よりTBSにて『CDTVライブ！ライブ！』が2時間生放送。このたび出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演者・歌唱楽曲

IVE「LUCID DREAM」

＝LOVE「お姫様の作り方」

【プラチナライブ】

YOASOBI「オリオン」「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」

【マンスリーライブ！】第3週（※楽曲名50音順）

SixTONES「Outrageous」「Golden」「GONG」「Dance All Night」他

※アーティスト名50音順

■テレビ初披露が盛りだくさんの2時間生放送

チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画、「プラチナライブ」にYOASOBIが登場し、最新曲の「オリオン」をテレビ初披露。その他、全7曲を歌唱する。

アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」には、デビュー6周年を迎えたSixTONESが登場。第3週目にしてラストとなる今回は、民放初披露となる「Golden」「Dance All Night」の他、「GONG」「Outrageous」を披露する。見逃し必至の残る2曲は放送でチェックしよう。

＝LOVEは、今大注目の「劇薬中毒」のカップリング曲として収録されている、等身大の応援ソング「お姫様の作り方」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。

さらにIVEは、最新曲「LUCID DREAM」をテレビ初披露。等身大でありながらも彼女たちの新しい一面が楽しめるパフォーマンスとなる。

ここでしか見られないスペシャルな企画が盛りだくさん。多彩なラインアップを番組で楽しもう。

■番組情報

TBS系『CDTVライブ！ライブ！』

06/29（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/