佐久間大介が渡辺翔太の舞台を観劇！終演後に撮影した楽屋前での貴重な2ショットに「しょっぴーいい顔してる」「想像以上に体おっきくてドカメロ」「二の腕の太さやばい」と反響

関連：【写真】渡辺翔太のピーターパンルック／『ウェンディ＆ピーターパン』公演ビジュアル／渡辺翔太が公開したソロショット

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズで、舞台『ウェンディ＆ピーターパン』を観劇したことを報告。さらに主演を務める渡辺翔太との2ショットも公開し、ファンの注目を集めている。

■佐久間大介が『ウェンディ＆ピーターパン』を観劇

佐久間は舞台『ウェンディ＆ピーターパン』のビジュアルを添えて、「『ウェンディ＆ピーターパン』観劇してきた！」と報告。

「ピーターパン渡辺が頑張ってた！ 楽しかった～(^^)」と感想をつづり、「翔太！！千穐楽までがんばれ～！」と激励した。

■終演後の2ショットも公開「終演後の翔太がガンギマリすぎてw」

続くストーリーズでは、「終演後の翔太がガンギマリすぎてw 写真載せずに思い出として送ったら『載せていいよ！』って言われたので載せますw」とつづり、楽屋前での渡辺との2ショットを公開。

ピンクヘアをナチュラルに下ろし、グレーのジャケットを着た佐久間と、オールバックヘアに上半身裸の渡辺が並んだ貴重な1枚となっており、渡辺は眉間にシワを寄せたようなユニークな表情を見せている。

佐久間は「翔太！舞台めっちゃ楽しかったよ(^^) 明日も2公演がんばれ！！！」とあらためてエールを送った。

ファンからは「ガンギマリしょっぴー…かっこいい」「肩ムキムキ」「想像以上に体おっきくてドカメロ」「二の腕の太さやばい」「しょっぴーいい顔してる」「なべさくの絆を感じる」といった声が寄せられている。