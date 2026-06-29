日経平均29日前引け＝続落、491円安の6万8869円 日経平均29日前引け＝続落、491円安の6万8869円

29日前引けの日経平均株価は続落。前週末比491.45円（-0.71％）安の6万8869.43円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は939、値下がりは583、変わらずは30と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は292.04円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が254.23円、キオクシア <285A>が163.55円、フジクラ <5803>が81.06円、イビデン <4062>が67.04円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を87.49円押し上げ。次いでファストリ <9983>が50.69円、太陽誘電 <6976>が44.25円、コナミＧ <9766>が24.81円、東京海上 <8766>が17.80円と続いた。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、保険、小売、医薬品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭が並んだ。



株探ニュース