ETF売買動向＝29日前引け、ｉＳ米高配当、ｉＳ米増配株が新高値 ETF売買動向＝29日前引け、ｉＳ米高配当、ｉＳ米増配株が新高値

29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比26.2％減の3273億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.6％減の2502億円だった。



個別ではｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国債券 <2519> 、上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） <1486> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> など15銘柄が新高値。グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 <1484> が5.99％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が5.21％高、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ <577A> が4.14％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が4.14％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が4.12％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は6.48％安、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> は5.41％安、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> は3.86％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は3.61％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は3.60％安と大幅に下落した。



日経平均株価が491円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1417億800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均2133億900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が405億8600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が213億6800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が146億7300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が68億4700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が62億3500万円の売買代金となった。



株探ニュース