JO1・豆原一成、リーダー・與那城奨の粋な差し入れに感謝 両手にケーキ「すごくうれしかった」
グローバルボーイズグループ・JO1の豆原一成が29日、都内で行われた『晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト キックオフ！記者会見』に登壇。グループのリーダー・與那城奨から受けた心温まる差し入れエピソードを明かした。
【写真】「豆汁ぶっしゃー！」ふなっしーと相性抜群な豆原一成
全国的にも降水量が少ない岡山県にちなみ、「晴れやかなエピソード」を問われた豆原は、ドラマ撮影中の出来事を回想。「ドラマの撮影の時に、リーダーの與那城奨くんが、ドラマスタッフ全員分のケーキを差し入れしてくれて。50個ぐらい、両手にケーキを持って差し入れに来てくれたんです」と満面の笑みで語った。
続けて、「すごくうれしかったです。仕事がなかった日なのに、わざわざ僕のところに来て差し入れしてくれて。本当にうれしかったですね。みんなケーキをいっぱい食べてました」と感謝。リーダーの粋な気遣いに、会場も温かな空気に包まれた。
イベントには、岡山県知事の伊原木隆太氏、梨の妖精でありながら桃好きとして知られるふなっしーも登壇。豆原の幼少期の写真が公開されたほか、岡山時代の思い出を振り返り、豆原とふなっしーによる「岡山ダンス対決」も行われるなど、大きな盛り上がりを見せた。
【写真】「豆汁ぶっしゃー！」ふなっしーと相性抜群な豆原一成
全国的にも降水量が少ない岡山県にちなみ、「晴れやかなエピソード」を問われた豆原は、ドラマ撮影中の出来事を回想。「ドラマの撮影の時に、リーダーの與那城奨くんが、ドラマスタッフ全員分のケーキを差し入れしてくれて。50個ぐらい、両手にケーキを持って差し入れに来てくれたんです」と満面の笑みで語った。
イベントには、岡山県知事の伊原木隆太氏、梨の妖精でありながら桃好きとして知られるふなっしーも登壇。豆原の幼少期の写真が公開されたほか、岡山時代の思い出を振り返り、豆原とふなっしーによる「岡山ダンス対決」も行われるなど、大きな盛り上がりを見せた。