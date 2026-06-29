お笑いユニット「ぼる塾」の酒寄希望さんが、28日、自身のＸを更新。

第2子出産を報告しました。母子ともに健康とのことです。

【写真を見る】【 ぼる塾・酒寄希望 】 第2子出産を報告 「無事に女の子が生まれました。母子ともに健康です。あんりちゃんがあだ名つけてくれます」





投稿では、メンバーの田辺智加さんときりやはるかさんがテレビ番組「ラヴィット！」の生放送で爐垢戮辰伸瓮┘團宗璽匹砲佞譟◆屬海料哀薀凜ット！で田辺さんとはるちゃんが生放送中大すべりしたのを見たのですが、放送後田辺さんから、『わたしとはるちゃんのすべりの効果で酒寄さんのお産もきっとスムーズになったよ！』と連絡がきたとおり無事に女の子が生まれました。母子ともに健康です。あんりちゃんがあだ名つけてくれます」と報告しました。









第2子の愛称については、今年2月のYouTubeチャンネルですでに「ようかん」と決まっていることが明かされていましたが、メンバーのあんりさんが実際に出会った時のインスピレーションで、愛称が変わる可能性もあるようです。



【担当：芸能情報ステーション】