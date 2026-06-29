◆米大リーグ レッドソックス５×―４ヤンキース＝延長１０回＝（２８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠のヤンキース戦で１０回、代打で登場し、起死回生の二塁打を放って逆転サヨナラ勝ちに貢献した。

延長１０回表、２点を勝ち越されながらもその裏、１点差に詰め寄ってなおも無死一塁。吉田は右腕・クルーズの内角直球を右翼線にはじき返した。吉田は一塁を回ってもスピードを緩めず、二塁へヘッドスライディングで二塁打とした。

犠飛で同点に追い付くと、デュランのタイムリーでサヨナラ勝ち。吉田は歓喜のホームインだ。全ナインが飛びだして、祝福の輪ができた。

吉田は前夜、自身初の初回先頭アーチとなる２号アーチをヤンキースのエース右腕・コールから、出場１８試合ぶりに右翼席へ叩き込んだ。しかし、この日の先発は左腕・ロドンということでベンチスタートになっていたが、２試合連続の長打で打率も２割５分とした。

試合はレッドソックスの３６歳、グレイが８回１死までノーヒットの快投で８回を終え、２―０と試合を優位に進めたが、９回表に右翼手・アブレイユの悪送球がからんで同点に追いつかれた。１０回表にはヤンキースが２点を奪って、勝ち越していた。

これでレッドソックスはヤンキースに４連戦４連勝。レッドソックスが４戦スイープしたのは８年ぶりの快挙となった。