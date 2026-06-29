三上悠亜、“ランジェリー撮影”オフショットに反響「天使がいる」「ほんっっとにスタイルいい」「黒の好きかも」
タレントの三上悠亜が28日、自身のインスタグラムを更新。下着姿で、圧巻の美ボディを披露した。
【写真】黒の“透け感”…美ボディを見せた三上悠亜
三上は「今回のPEACH JOHN夏の新商品は台湾で撮影しました」と報告。「写真集の撮影みたいで楽しかった」と感想をつづるとともに、黒の“透け感”が印象的なものからピンクのガーリーでかわいいものまで、見事に着こなしている。
この投稿に、国内外から「超絶美しい」「天使がいる」「クソ可愛いやろ」「可愛いすぎる」「女優時代と変わらぬプロポーション」「ほんっっとにスタイルいい」「黒の好きかも」「可愛いし綺麗で素敵でグラマーでセクシーです」などのコメントが寄せられている。
【写真】黒の“透け感”…美ボディを見せた三上悠亜
三上は「今回のPEACH JOHN夏の新商品は台湾で撮影しました」と報告。「写真集の撮影みたいで楽しかった」と感想をつづるとともに、黒の“透け感”が印象的なものからピンクのガーリーでかわいいものまで、見事に着こなしている。
この投稿に、国内外から「超絶美しい」「天使がいる」「クソ可愛いやろ」「可愛いすぎる」「女優時代と変わらぬプロポーション」「ほんっっとにスタイルいい」「黒の好きかも」「可愛いし綺麗で素敵でグラマーでセクシーです」などのコメントが寄せられている。