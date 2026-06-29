「JO1」の好きなメンバーランキング！ 2位「川尻蓮」を5票差で抑えた1位は？
グローバルな活躍を続ける「JO1」は、個性豊かな9人のメンバーそれぞれが高い人気を誇っています。推しを1人に絞るのが難しいと感じるファンも少なくありません。
All About ニュース編集部は6月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「JO1」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「JO1の好きなメンバー」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、川尻蓮さんです。ダンスリーダーとして、グループのパフォーマンスの核となって活躍。楽曲制作やタフグミ（カバヤ食品）のブランドパートナーを務めるなど、ソロとしても幅広い分野で活動しています。
6月4日には、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアに登場。マイケルをほうふつさせる軽やかなダンスで会場を沸かせました。
回答者からは「パフォーマンスリーダーとして、ステージでの実力と努力家な一面がある」（40代女性／岡山県）、「ハイトーンカラーとメイクが映える」（40代女性／福島県）、「オーディションの時からダンスが上手でかっこいいと思ったから」（20代女性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、川西拓実さんです。オーディション参加前までは会社員で、歌やダンスは未経験からのスタート。そこから脅威の成長を遂げ、グループのオールラウンダーとして活躍しています。
アイドル力の高さから「姫」と呼ばれることもあるほど。俳優としても活動の幅を広げており、初主演映画『バジーノイズ』では、役名の清澄名義で主題歌『surge』も担当しています。
回答コメントでは「柔らかい雰囲気と誠実さがにじむ佇まいに惹かれるから」（50代男性／広島県）、「歌詞作るの天才で、振り幅も大きくて可愛いのもかっこいいのも何でも似合ってるからです！」（20代女性／秋田県）、「明るく親しみやすい雰囲気がありながら、ステージではしっかり存在感を放つからです」（30代女性／宮崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「JO1」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「JO1の好きなメンバー」ランキングを紹介します！
2位：川尻蓮／66票
2位にランクインしたのは、川尻蓮さんです。ダンスリーダーとして、グループのパフォーマンスの核となって活躍。楽曲制作やタフグミ（カバヤ食品）のブランドパートナーを務めるなど、ソロとしても幅広い分野で活動しています。
6月4日には、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアに登場。マイケルをほうふつさせる軽やかなダンスで会場を沸かせました。
回答者からは「パフォーマンスリーダーとして、ステージでの実力と努力家な一面がある」（40代女性／岡山県）、「ハイトーンカラーとメイクが映える」（40代女性／福島県）、「オーディションの時からダンスが上手でかっこいいと思ったから」（20代女性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位：川西拓実／71票
1位にランクインしたのは、川西拓実さんです。オーディション参加前までは会社員で、歌やダンスは未経験からのスタート。そこから脅威の成長を遂げ、グループのオールラウンダーとして活躍しています。
アイドル力の高さから「姫」と呼ばれることもあるほど。俳優としても活動の幅を広げており、初主演映画『バジーノイズ』では、役名の清澄名義で主題歌『surge』も担当しています。
回答コメントでは「柔らかい雰囲気と誠実さがにじむ佇まいに惹かれるから」（50代男性／広島県）、「歌詞作るの天才で、振り幅も大きくて可愛いのもかっこいいのも何でも似合ってるからです！」（20代女性／秋田県）、「明るく親しみやすい雰囲気がありながら、ステージではしっかり存在感を放つからです」（30代女性／宮崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)