年収350万円の保育士です。仕事は好きですが、昇給が少なく将来が不安です。資格を生かして年収アップを目指すなら、どんな働き方があるのでしょうか？

年収350万円の保育士が収入に不安を感じる理由

保育士は、子どもの命を預かる責任の重い仕事です。保護者対応、行事準備、記録作成などもあり、勤務時間外に仕事を抱えやすい職種でもあります。それにもかかわらず、昇給幅が小さい職場では、将来の収入を想像しにくくなります。物価が上がれば、同じ年収でも生活の余裕は少なくなります。

また、保育園では役職の数が限られています。主任や園長のポストが空かなければ、経験を積んでも収入が大きく増えにくいことがあります。そのため、同じ園で頑張るだけでなく、資格を生かせる別の働き方にも目を向けることが大切です。



保育士資格を生かして年収アップを目指す働き方

まず考えたいのは、今の保育園で主任、副主任、専門リーダーなどの役職を目指す方法です。役職に就くと手当がつく場合があり、収入アップにつながります。検索上位の記事でも、主任保育士は役職手当などが支給される場合があり、一般の保育士より給与が高くなる傾向があります。

次に、給与水準の高い職場へ転職する方法があります。たとえば、企業内保育所、病院内保育所、認定こども園、自治体の保育職などです。勤務先によって基本給や賞与、手当は大きく違います。同じ仕事内容でも、職場を変えるだけで年収が上がることがあります。

さらに、児童発達支援施設や放課後等デイサービスで働く道もあります。発達に特性のある子どもを支援する仕事で、保育士資格が歓迎されることがあります。一定の実務経験を積み、必要な研修を修了すれば、児童発達支援管理責任者を目指せる場合もあります。

保育士経験を生かして、ベビーシッター、保育系企業、保育士向け研修講師、教材会社などに進む人もいます。現場以外でも、保育士資格と経験は強みになります。



転職前に確認したい給与以外の条件

年収アップを目指すときは、月給だけで判断しないことが大切です。賞与、残業代、住宅手当、通勤手当、退職金の有無まで確認しましょう。

たとえば、月給が高く見えても賞与が少なければ、年収はあまり増えない場合があります。反対に、月給は大きく変わらなくても、賞与や各種手当が充実していれば、年収が増えることがあります。

また、残業や持ち帰り仕事が多い職場では、収入が増えても体力的に続かないことがあります。保育士の仕事を長く続けたいなら、休みの取りやすさ、人員配置、行事の負担、職場の雰囲気も確認しましょう。

面接では聞きにくい内容もありますが、求人票だけで判断するのは危険です。可能であれば、見学時に職員の表情や園内の雰囲気を見ておくと安心です。



無理なく続けられる職場選びが年収アップの近道

年収350万円の保育士が収入を上げる方法は、ひとつではありません。今の園で役職を目指す方法もあれば、待遇のよい園へ転職する方法、児童発達支援や企業内保育など別分野へ進む方法もあります。

大切なのは、「収入を上げたい」という気持ちを我慢し続けないことです。保育士資格は、子どもに関わる多くの職場で生かせる資格です。

まずは今の年収、手当、賞与、残業時間を書き出し、他の求人と比べてみましょう。自分の経験を正しく評価してくれる職場を選べば、保育の仕事を続けながら、将来への不安を少しずつ減らせます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー