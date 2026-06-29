＜気遣いが裏目に＞先生の負担を思って連絡帳を簡素化したら…まさかの誤解で子どもに影響が！
人は助け合い、互いに思いやりを持って接することで、つらさや苦しさを乗り越えていけるものです。そう思えばこそ、自分も人のためになにかしてあげたい。しかし、その思いが裏目に出てしまうこともあるようです。
『繁忙期で大変そうな保育園の担任の負担軽減のため、連絡帳を空欄にしたら、誤解を招いたようです』
投稿者さんのお子さんのいる保育園のクラスは、先生と保護者の関係が常に良好。お互いをいたわり、思いやりを持って接しながら良い関係を築いていたのだそうです。だからこそ忙しそうな先生を思い、投稿者さんは連絡帳の負担を減らそうと返信を簡素化したのだそう。しかしそのせいで先生方の気分を害してしまったのかもしれないのだとか。投稿者さんはどうすればいいのでしょう。
実はこの話には続きがあります。それは、まったく関係のない投稿者さんのお子さんが巻き込まれてしまったというものでした。
『連絡帳の返信を簡素化したことが、私の意図とは異なった形で先生に伝わったようです。担任の先生は「反応が薄い」「空欄やひとことだけで感じが悪い」と受け取られたようで……。子どもによると、その件で叱責されたとのことでした』
忙しい先生に配慮したはずだったのに。うまく意図が伝わらなかった結果、矢面に立たされたのはわが子。これはお子さんが気の毒でなりませんね。
『叱責は子どもに？ 子どもは関係ないよね』
今回投稿者さんからは、お子さんがどのような叱責を受けたかについて語られていません。もし子どもがちゃんと連絡帳を渡していないと勘違いされているのであれば子どもがかわいそうです。それも忙しいゆえに起こってしまったトラブルなのでしょうか……。子どもの気持ちを考えると、“仕方がない”で終わらせていいかどうか、もやもやしてしまいそうですね。
多忙な時期にはよくあること？
『先生が忙しいときほど、親の対応を勝手に解釈することってありますよね』
『正直、先生も余裕なかったんだと思うよ』
ママたちからは先生の大変さを語る声も目立ちました。いつもなら簡単にわかることも、忙しすぎるとまったく伝わらなくなることってありますよね。ただ人と人とのやり取りが重要になる業務なので、できれば先生側が保護者側の意図を汲み取ってほしかった思いはあるかもしれません。
今後、先生や園とどのようにかかわるか
『先生が大変そうな時期だったのなら、短文でも読んでいるよって伝えたかった気持ちわかります。これは完全にすれ違いだから、軽く説明できたらいいですね』
すれ違ってしまってギクシャクする、子どもにとばっちりがいってしまう。そのような状況はよろしくないですよね。できれば早急に誤解を解きたいところ。思い切って、お迎えのときなどに先生と話ができればいいのですが……。
『先生も忙しい時期だし、余裕なくて勘違いしただけだと思う。深く考えすぎず、少し様子見でいいんじゃないかな』
忙しい時期だからこそ、少し様子見をすることもひとつの対応かもしれません。今は子どもからの聞き取りを元に、連絡帳の返信をどうするか考え、先生たちの激務が落ち着いた頃に話をしてみてはいかがでしょう。もしくは様子見をしてみて、問題なければそのまま終わらせてもいいでしょう。しかし、今後のことを考えると、一度投稿者さん側の思いを伝えてもいいのではないでしょうか。誤解を抱えたままだと、同じ問題が起こらないとは限りません。
誤解を解くためにアクションを起こそう
『連絡帳って気持ちが出るものだから、短いと冷たく見えることもあるよね。先生も人間だし、気遣いが伝わらなかっただけかも。ひとこと添えれば済む話かもね』
ママスタコミュニティのママたちは、よかれと思った行動が相手に伝わらなかった悲しみをよく理解しているようでした。だからこそ、できればきちんと思いを伝えたほうがいいのではと考えたのかもしれませんね。意図を伝えるだけでも先生の印象は変わる可能性があります。次の連絡帳の返信で、「お忙しそうですので、今の時期だけ返信は簡素化しています。お気づきの点などございましたら遠慮なくお知らせください」といったコメントを添えてみてはいかがでしょう。なにもしない解決方法もありますが、今後のことを考えると、事情だけでも伝えておくといいかもしれませんね。その結果から次の一手をまた考えてみてはいかがでしょう。