女子ゴルフの今季メジャー第３戦「全米女子プロ選手権」最終日（２９日＝日本時間３０日、ミネソタ州チャスカのヘーゼルティンナショナルＧＣ＝パー７２）、山下美夢有（２４＝花王）は４バーディー、３ボギーの７１で回り、通算５アンダー年、優勝したユ・ヘラン（韓国）と８打差の１２位だった。

悪天候のため、約３時間半遅れてのスタートなるなった。２週連続のツアー優勝がかかっていた山下は「風の強い中でのラウンドだったんですけど、４日間を通して一番パットが決まってくれたな。池に入れてしまったりとか激しいゴルフでもう少し伸ばしたかった」とし「流れをつかめていたと思うんですけど、パー５で（流れを）止めてしまったり、ボギーを打ってしまっているので。自分の持ち味のゴルフができなかった」と振り返った。

今季のトップ１０入りは前週に優勝した「メイヤー・クラシック」を含めて５回と安定感のあるゴルフを見せている。次戦は欧州に舞台を移して今季メジャー第４戦「エビアン選手権」（７月９日開幕、フランス・エビアン）に臨む。山下は「エビアンも難しいコースでもあるので、しっかり攻略して上位に食い込めるように頑張ります」と語っていた。

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は４アンダーで１５位、古江彩佳（富士通）と岩井明愛（Ｈｏｎｄａ）は２アンダーで１９位、勝みなみ（明治安田）は２オーバーの４２位、渋野日向子（サントリー）は（オーバーの６４位にとどまった。