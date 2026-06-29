チャンネル登録者数220万人超のYouTuber・かの／カノックスターさんが2026年6月21日に公式YouTubeチャンネルを更新。「妻に結婚生活で俺をガチで嫌いになった瞬間を聞いたら最近デート中に泣かしたこと暴露されたw」と題して、最近の夫婦の関係について語った。

夫婦愛が爆発！「不器用で逆にOK」

24年1月に結婚したカノックスターさんだが、26年5月9日の動画では「奥さんと娘が家出しました」と告白。児や家事を妻・ヨメックさんに任せがちになっていたことを明かし、ヨメックさんからも「育児の姿勢が極端に変わった」などと指摘され、反省していた。

今回の動画では、「離婚危機」の騒動から仲直りし、約1か月が経過した2人が、「夫をガチで嫌いになった瞬間」をテーマに、視聴者から意見を募集し、赤裸々にトークをした。

ゲームばかりの夫の姿の話題になると、ヨメックさんはあっさりと「私全然平気だった」。夫婦で夜の時間を一緒に過ごすことにはこだわっていないが、ゲームのせいで予定が遅れた場合は怒るのだと話した。

また、女性をお姫様扱いする男性についても語った。ヨメックさんは、「逆に言葉を巧みに操るタイプの男性が苦手」だそうで、わかりやすく愛情表現をする人は逆に怖いのだという。「不器用で逆にOK」と、カノックスターさんを肯定した。

さらに、カノックスターさんは、「きのう焼き鳥屋行って、泣かしちゃったすもんね」とエピソードを披露。ただし、これは「いい涙」だったそう。ヨメックさんが仕事の相談をしたところ、カノックスターさんが思いやりのある解決策を提示してくれたのだそうだ。そこでヨメックさんは「今までと違いすぎて暖かくて泣いちゃった」と、カノックスターさんの変わった姿を語った。

続けて、これまでのカノックスターさんは、話し合いをしてもヨメックさんが欲しい結論にたどり着けなかったことが多かったという話題も。ヨメックさんに問い詰められ、「なんだよ」と泣くこともあったそうだ。ヨメックさんは、「こう言ったらいいんでしょ」という態度には敏感で、本質を理解できないことに怒りがちなのだと話していた。