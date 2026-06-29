読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で０・９％安。日経平均は２・７％安、ＴＯＰＩＸは２・０％安となった。

週明けの２２日に３指数がそろって史上最高値を更新。日経平均は２５日にも高値を更新した。ただ、米国の半導体メモリ大手マイクロン・テクノロジーの決算を消化する週で、ＡＩ関連銘柄の値動きがかなり荒くなった。日経平均は２５日にはマイクロンの好決算を確認して３０００円を超える上昇となったが、２６日にはＡＩ関連の主力銘柄が総じて弱く、３０００円を超える下落。週間では３指数がそろって下落した。

上昇日も下落日もＡＩ関連の振れ幅が大きく、大型ハイテク株の影響を受けやすい日経平均が、３指数の中で最もパフォーマンスが悪かった。ＡＩ関連以外でも時価総額の大きいメガバンクやトヨタ自動車（７２０３）などが軟調で、ＴＯＰＩＸも大きめの下落。読売３３３は良くも悪くもＡＩ関連の影響が相対的に軽微で、下落日の落ち込みの度合いが限定的となった。日経平均は大荒れの週となったが、読売３３３は比較的落ち着いた動きであった。

個別株の動向は？

アクティビスト（物言う株主）の大株主浮上が判明したＪ・フロントリテイリング（３０８６）やエア・ウォーター（４０８８）が急騰。Ｊフロント以外にも、高島屋（８２３３）や三越伊勢丹ホールディングス（３０９９）など、百貨店株の動きが良かった。ＡＩ関連の多くが売りに押された中、フジクラ（５８０３）は大幅上方修正を好感した買いが続いた。

一方、出資先の米オープンＡＩが新規公開を延期するとの観測が伝わったソフトバンクグループ（９９８４）が急落。ここまで力強い上昇が続いていたキオクシアホールディングス（２８５Ａ）が利益確定売りに押された。

構成銘柄紹介

サンリオ（８１３６）

キャラクタービジネスを展開する。元常務取締役の不適切な報酬受給発覚により遅延していた本決算を６月２３日に発表。翌２４日の株価は高く始まったものの、戻り売りに押されて下落で終えた。しかし、２５日の株主総会を消化した後は目先の悪材料出尽くし感が強まり、週後半にかけて大きく水準を切り上げた。時価総額は約１兆３９００億円。

ＧＭＯペイメントゲートウェイ（３７６９）

決済関連サービスや金融関連サービスなどを手掛ける。ＧＭＯインターネットグループ（９４４９）の系列。三井不動産商業マネジメントが運営する商業施設において、同社とＧＭＯフィナンシャルゲート（４０５１）の決済プラットフォームが採用されたことを発表しており、株価も強い反応を示した。時価総額は約６８００億円。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

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