俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日、第25話「変事の予兆」が放送され、新章・第7章「運命の本能寺編」の幕が上がった。オンエア後、前半最大のクライマックスとなる戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）の注目の放送日は7月12日（第27話）、サブタイトル（副題）はズバリ「本能寺の変」に決定したと番組公式SNSで発表された。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

「相関図」も最新版に更新され、登場人物が激しく入れ替わった。

＜OUT＞11人（1つ前の版に掲載・退場したとは限らない）

竹中半兵衛（菅田将暉）

尼子勝久（渡邉蒼）

山中幸盛（廣瀬友祐）

荒木村重（トータス松本）

だし（山谷花純）

筒井順慶（永沼伊久也）

上杉謙信（工藤潤矢）

宇喜多直家（緋田康人）

別所長治（下川恭平）

別所賀相（田中美央）

別所重棟（忍成修吾）

＜IN＞9人（今回から掲載）

羽柴秀勝（柊木陽太）：羽柴秀吉が養子に迎えた織田信長の五男（四男とも）

織田信雄（山脇辰哉）：信長の次男

安藤定治（森優作）：安藤守就の嫡男

斎藤利三（内藤剛志）：明智光秀の懐刀

森乱（市川團子）

吉祥（鶴田真由）：京の遊女屋の女将

今井宗久（和田正人）

津田宗及（マギー）

三好康長（妹尾正文）：阿波国主

羽柴小一郎（仲野太賀）の嫡男・羽柴与一郎は“継続掲載”で、本役・大西利空へ。堺の豪商・茶人の今井宗久（和田正人）と津田宗及（マギー）は“復帰掲載”となった。

羽柴秀勝役の俳優・柊木陽太は2023年公開の映画「怪物」、19年度後期のNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」、24年の大河「光る君へ」などに出演。新キャラクターの動向も注目される。