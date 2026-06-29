サッカー北中米Ｗ杯で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた日本代表（ＦＩＦＡランキング１８位）は２７日（日本時間２８日）、米テネシー州ナッシュビル近郊での練習後、２９日（同３０日）の同１回戦ブラジル（同６位）戦が行われるテキサス州ヒューストンに入った。１次リーグで１得点１アシストのＭＦ中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝は、幼少期にＷ杯を目指すきっかけとなったブラジルとの決戦を前に「全然、憧れはないです」と決別宣言。恋い焦がれた王国への憧れを捨て、５度目の決勝Ｔ初勝利で日本の歴史を変える。

王国ブラジルとの大一番を前に、中村は高揚感を素直な言葉で表現した。「漫画やアニメで、Ｗ杯の決勝でブラジルと戦って勝つ、みたいな展開がよくあるじゃないですか。本物のＷ杯で、本当にブラジルとやれるんだと思うと、すごいなと感じますね」。まるでフィクションのようなシナリオで実現した決戦を、心から楽しみにしていた。

中村にとって、ブラジルはサッカー人生の原点であり、憧れの国だった。５歳の頃、０６年ドイツＷ杯を見てブラジル代表ＭＦロナウジーニョの虜（とりこ）になった。同選手が出演するＣＭ動画のＤＶＤを繰り返し見つめ、そのケースには「なかむらけいと ロナウジーニョになる」と幼い文字で書き込んだ。ブラジル音楽をＢＧＭにリフティングやドリブルの練習に明け暮れ、小学２年生の時には父とともにブラジルへ向かった。現地で大人や同世代に交ざってボールを蹴り、その肌で「サッカー王国の空気」を体験した。

もう過度なリスペクトはない。「あの時はロナウジーニョが大好きでマネしていましたけど、今は対戦相手としてプレーできることが光栄。全然、憧れはないです。本番でオランダとも戦ったので、特別にブラジルがすごいという感覚もないです」と、きっぱりと言い切った。

過去最多５度の優勝を誇るブラジルとは、昨年１０月の親善試合で対戦。中村自身もゴールを決め、３―２の逆転勝利に貢献した。しかし、本気の「セレソン」が牙をむくＷ杯本番のピッチが、別ものであることは百も承知だ。「（親善試合から）メンバーも半分以上変わっているし、全く違う戦いになる。まずはしっかり守備から。守備の時間が長くなると思うけれど、辛抱強く。失点せずに進めていけば、必ずチャンスは来る」。日本が過去４度、はね返されてきた決勝Ｔ１回戦（前回まで１６強）でもある。左ウィングバックとして、泥臭く戦う覚悟はすでに固まっている。

今大会初戦のオランダ戦でＷ杯初ゴールを挙げ、チュニジア戦では初アシストも記録。大会直前の負傷で出場がかなわなかったＭＦ三笘薫の穴を埋めるどころか、左サイドで強烈な存在感を放ってきた。「Ｗ杯の時間はあっという間に過ぎる。普通では経験できないような時間を過ごしている」。サッカー選手になると決めたあのドイツＷ杯から２０年。かつてロナウジーニョに憧れて磨き上げたそのドリブルと決定力を、ブラジル相手にぶつける時がやってきた。（金川 誉）

◆日本の過去のＷ杯決勝トーナメント

▽０２年日韓（トルシエ監督）トルコ戦（０●１）

▽１０年南アフリカ（岡田武史監督）パラグアイ戦（０△０、ＰＫ３―５）

▽１８年ロシア（西野朗監督）ベルギー戦（２●３）

▽２２年カタール（森保一監督）クロアチア戦（１△１、ＰＫ１―３）