TOMORROW X TOGETHER、タリーズと初コラボ 限定ビジュアル公開＆PPULBATUも店員に大変身、ステッカープレゼントも
TOMORROW X TOGETHERとタリーズコーヒーによる初のコラボレーションが実現した。7月8日より限定ビジュアルの展開をはじめ、公式キャラクター「PPULBATU（プルバトゥ）」がタリーズの店員姿になった描き下ろしデザインのグッズが登場する。7月8日の発売を前に、ORICON NEWS編集部は『タリーズコーヒー 7月の新商品発表会』を取材。初コラボレーション商品を一足早く試食・試飲し、その魅力を確かめた。
【写真】白シャツにデニムでさわやか…限定ビジュアルほかコラボ商品全部みせ
TOMORROW X TOGETHERは、SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIの5人で構成されるグループ。グループ名には「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という思いが込められており、2019年3月のデビュー以降、高い人気を集めている。
今回のコラボは、2027年8月7日に創業30周年を迎えるタリーズコーヒーが、新たな取り組みとして初めて海外アーティストとのコラボレーションに挑戦したもの。30〜40代女性を中心とする既存客に加え、若年層にもブランドの魅力を届けたいという狙いがあり、TOMORROW X TOGETHERのグループ名に込められた「希望」と、タリーズが大切にするくつろぎの空間を融合させた新しいカフェ体験を目指した。
商品開発では、企画担当者が実際にコンサート会場やコラボカフェへ足を運び、ファンの行動や楽しみ方を研究。ファンだけでなく、普段からタリーズを利用する人にも満足してもらえる商品を目指し、半年以上にわたって検討を重ねたという。
コラボドリンクは2種類用意。「キャラメルフォームアメリカーノ」は、エスプレッソのコクとすっきりとした後味が特徴のカフェアメリカーノに、キャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースを合わせた1杯。クールさと甘さというTOMORROW X TOGETHERの魅力をイメージして開発され、ブラックコーヒーが苦手な人でも飲みやすい味わいに仕上げた。最初の一口はストローを使わず、フォームのなめらかな口当たりを楽しむのがおすすめだという。
「マンゴーセパレートティー」はマンゴーの濃厚な甘みに爽やかなアールグレイティーを合わせたフルーツティー。大ぶりのマンゴー果肉をトッピングし、ジューシーな味わいと華やかな見た目も楽しめる一杯になっている。
フードは韓国で親しまれているメニューから着想を得た3種類をラインアップ。「ヤンニョムチキンチーズサンド」は全粒粉入りパンにヤンニョムチキンとチーズを合わせ、最後の一口までチキンの存在感を味わえる一品。
「サツマイモパン」は、韓国発祥の「コグマパン」をモチーフに、しっとりとしたさつまいもフィリングを包み込んだ。温めることで焼き芋のような風味がより楽しめるという。
「カップティラミス」はコーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジにマスカルポーネ入りムースやクリームを重ね、夏でも食べやすいさっぱりとした味わいに仕上げた。蓋にはコラボモチーフの剥がせるシールが付属する。
グッズは、タリーズらしいカフェの雰囲気とTOMORROW X TOGETHERの魅力を取り入れたデザインを展開。ドリンクとセットで購入できる「TOMORROW X TOGETHERステッカーセット」に加え、PPULBATUがタリーズの店員姿になった描き下ろしデザインの「PPULBATUぷくぷくチャーム」を用意する。
さらに、カフェタイムや日常使いしやすい「ミニポーチ」や「トライタングラス」などもそろえ、コラボ終了後も長く楽しめるラインアップとなっている。
また、全国約850店舗のうち、渋谷スクランブルスクエア店、グランフロント大阪北館1F店、＆TEA名古屋ラシック店の3店舗では、オリジナルデザインを使用した特別装飾を実施。限定パネルやタペストリーなどを展開し、コラボレーションの世界観を楽しめる空間を演出する。
あわせて、タリーズ公式アプリではデジタルスタンプラリーも開催。アプリに登録したタリーズカードでTOMORROW X TOGETHERコラボレーション商品を購入すると、来店ごとにデジタルスタンプが貯まり、スタンプを3個集めた人の中から抽選でPPULBATUオリジナルステッカーをプレゼントする。実施期間は7月8日から8月4日後11：59まで。
■商品概要 価格はすべて税込み・店内価格
「キャラメルフォームアメリカーノ」
Tallサイズのみ 690円
「マンゴーセパレートティー」
Tallサイズのみ 690円
「ヤンニョムチキンチーズサンド」520円
「サツマイモパン」380円
「カップティラミス」500円
■コラボレーショングッズ 価格はすべて税込み
※全商品ひとりにつき2個まで購入可能
「ストラップ付きトライタンボトル」2950円
描き下ろしのPPULBATUオリジナルデザインを施した軽量で丈夫なトライタン製のボトル。ストラップ付きで、持ち歩きに便利なアイテム。
「トライタングラス」1900円
限定デザインカップと同じデザインのトライタン製グラス。自宅でもコラボレーションの特別感を楽しめる。
「ポーチ付きショルダーエコバッグ」2950円
PPULBATUオリジナルデザインを施した、ポーチ付きエコバッグ。ワンショルダータイプでサブバッグとしても使いやすく、日常使いはもちろん、ライブやイベントシーンでも活躍。
「ミニポーチ」2200円
内側にPPULBATUオリジナルデザインを施したミニポーチ。カードや小物が収納でき、カラビナや外側のポケットを備えた実用性のあるアイテム。
「バッグチャーム」2800円
PPULBATUオリジナルデザインのキーチャームがセットになったバッグチャーム。ミニポーチやぷくぷくチャームなどをカスタマイズして楽しめる。
＜ドリンクと一緒に購入できる限定アイテム＞
【第1弾 7月8日〜】
「TOMORROW X TOGETHERステッカーセット」900円
今回だけの限定フォトデザインを使用した、名刺サイズのステッカー7枚セット。
【第2弾 7月15日〜】
「PPULBATUぷくぷくチャーム」880円
「TOMORROW X TOGETHER」の公式キャラクターPPULBATU（プルパドゥ）がタリーズの店員になったオリジナルデザインのチャーム。バッグやポーチにつけて楽しめる
TOMORROW X TOGETHERは、SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIの5人で構成されるグループ。グループ名には「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という思いが込められており、2019年3月のデビュー以降、高い人気を集めている。
今回のコラボは、2027年8月7日に創業30周年を迎えるタリーズコーヒーが、新たな取り組みとして初めて海外アーティストとのコラボレーションに挑戦したもの。30〜40代女性を中心とする既存客に加え、若年層にもブランドの魅力を届けたいという狙いがあり、TOMORROW X TOGETHERのグループ名に込められた「希望」と、タリーズが大切にするくつろぎの空間を融合させた新しいカフェ体験を目指した。
商品開発では、企画担当者が実際にコンサート会場やコラボカフェへ足を運び、ファンの行動や楽しみ方を研究。ファンだけでなく、普段からタリーズを利用する人にも満足してもらえる商品を目指し、半年以上にわたって検討を重ねたという。
コラボドリンクは2種類用意。「キャラメルフォームアメリカーノ」は、エスプレッソのコクとすっきりとした後味が特徴のカフェアメリカーノに、キャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースを合わせた1杯。クールさと甘さというTOMORROW X TOGETHERの魅力をイメージして開発され、ブラックコーヒーが苦手な人でも飲みやすい味わいに仕上げた。最初の一口はストローを使わず、フォームのなめらかな口当たりを楽しむのがおすすめだという。
「マンゴーセパレートティー」はマンゴーの濃厚な甘みに爽やかなアールグレイティーを合わせたフルーツティー。大ぶりのマンゴー果肉をトッピングし、ジューシーな味わいと華やかな見た目も楽しめる一杯になっている。
フードは韓国で親しまれているメニューから着想を得た3種類をラインアップ。「ヤンニョムチキンチーズサンド」は全粒粉入りパンにヤンニョムチキンとチーズを合わせ、最後の一口までチキンの存在感を味わえる一品。
「サツマイモパン」は、韓国発祥の「コグマパン」をモチーフに、しっとりとしたさつまいもフィリングを包み込んだ。温めることで焼き芋のような風味がより楽しめるという。
「カップティラミス」はコーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジにマスカルポーネ入りムースやクリームを重ね、夏でも食べやすいさっぱりとした味わいに仕上げた。蓋にはコラボモチーフの剥がせるシールが付属する。
グッズは、タリーズらしいカフェの雰囲気とTOMORROW X TOGETHERの魅力を取り入れたデザインを展開。ドリンクとセットで購入できる「TOMORROW X TOGETHERステッカーセット」に加え、PPULBATUがタリーズの店員姿になった描き下ろしデザインの「PPULBATUぷくぷくチャーム」を用意する。
さらに、カフェタイムや日常使いしやすい「ミニポーチ」や「トライタングラス」などもそろえ、コラボ終了後も長く楽しめるラインアップとなっている。
また、全国約850店舗のうち、渋谷スクランブルスクエア店、グランフロント大阪北館1F店、＆TEA名古屋ラシック店の3店舗では、オリジナルデザインを使用した特別装飾を実施。限定パネルやタペストリーなどを展開し、コラボレーションの世界観を楽しめる空間を演出する。
あわせて、タリーズ公式アプリではデジタルスタンプラリーも開催。アプリに登録したタリーズカードでTOMORROW X TOGETHERコラボレーション商品を購入すると、来店ごとにデジタルスタンプが貯まり、スタンプを3個集めた人の中から抽選でPPULBATUオリジナルステッカーをプレゼントする。実施期間は7月8日から8月4日後11：59まで。
■商品概要 価格はすべて税込み・店内価格
「キャラメルフォームアメリカーノ」
Tallサイズのみ 690円
「マンゴーセパレートティー」
Tallサイズのみ 690円
「ヤンニョムチキンチーズサンド」520円
「サツマイモパン」380円
「カップティラミス」500円
■コラボレーショングッズ 価格はすべて税込み
※全商品ひとりにつき2個まで購入可能
「ストラップ付きトライタンボトル」2950円
描き下ろしのPPULBATUオリジナルデザインを施した軽量で丈夫なトライタン製のボトル。ストラップ付きで、持ち歩きに便利なアイテム。
「トライタングラス」1900円
限定デザインカップと同じデザインのトライタン製グラス。自宅でもコラボレーションの特別感を楽しめる。
「ポーチ付きショルダーエコバッグ」2950円
PPULBATUオリジナルデザインを施した、ポーチ付きエコバッグ。ワンショルダータイプでサブバッグとしても使いやすく、日常使いはもちろん、ライブやイベントシーンでも活躍。
「ミニポーチ」2200円
内側にPPULBATUオリジナルデザインを施したミニポーチ。カードや小物が収納でき、カラビナや外側のポケットを備えた実用性のあるアイテム。
「バッグチャーム」2800円
PPULBATUオリジナルデザインのキーチャームがセットになったバッグチャーム。ミニポーチやぷくぷくチャームなどをカスタマイズして楽しめる。
＜ドリンクと一緒に購入できる限定アイテム＞
【第1弾 7月8日〜】
「TOMORROW X TOGETHERステッカーセット」900円
今回だけの限定フォトデザインを使用した、名刺サイズのステッカー7枚セット。
【第2弾 7月15日〜】
「PPULBATUぷくぷくチャーム」880円
「TOMORROW X TOGETHER」の公式キャラクターPPULBATU（プルパドゥ）がタリーズの店員になったオリジナルデザインのチャーム。バッグやポーチにつけて楽しめる