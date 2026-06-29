俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第２５話が２８日に放送され、世帯平均視聴率が１１・４％となったことが２９日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％。第５話は１２・５％。２月８日は衆院選の開票速報で放送休止し、２週ぶりの放送となった第６話は１１・８％。第７話１０・９％、第８話１２・１％。第９話１０・４％。第１０話１２・１％。第１１話１１・６％。第１２話１１・４％。第１３話１１・８％。第１４話は１２・２％。第１５話は１１・６％。第１６話は１１・９％。第１７話は１０・４％。第１８話は１０・７％。第１９話。第２０話１１・６％。第２１話と第２２話は１０・８％。第２３話は１１・２％。第２４話は１１・１％。今回の個人視聴率は６・８％だった。

仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。

第２５話は「変事の予兆」。信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、なぜか林秀貞（諏訪太朗）や佐久間信盛（菅原大吉）、安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名する。余興と思いきや、あえなく敗北した３人に、信長は問答無用で追放を言い渡す。小一郎と秀吉（池松壮亮）がその理不尽な行動の理由を探ると、光秀（要潤）が信長の真意を語りだす。

今回は土佐国主・長宗我部元親を演じる ロックバンド［Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ］のベーシスト・磯部寛之が登場。ネットは「えっっ［Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ］の方だったの！びっくり！！」「美しい衣装を違和感なく着こなし、所作や言葉遣いも色気ダダ漏れ」「姫若子たまらん」「最初山添かと思った」「山添寛さんに見えました」「サプライズで芸人の山添かマッチョ青木かと思った」「かっこよすぎてにやけとまらん」など様々な声が寄せられていた。