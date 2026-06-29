スライムが あらわれた！……と思ったら、夏らしく涼しげな音色を奏でる風鈴でした。

兵庫県・淡路島のアニメパーク「ニジゲンノモリ」で、スライムをモチーフにした夏限定クラフト体験「スライム風鈴〜わたしだけの音だより〜」が7月10日より開催されます。

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■ 願いごとを書いて、自分だけのスライム風鈴に

会場となるのは、人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」に隣接する「オノコガルド工房」。

参加者はスライム型の風鈴に、好きなデザインの短冊を取り付けて、自分だけのオリジナル「スライム風鈴」を作ることができます。

短冊には願いごとやメッセージを書き込むことが可能。今年はアトラクション「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」の世界観に合わせ、新たに「ホミロット4世」が描かれたデザインが追加されました。

既存デザインを含めた全5種類からお気に入りを選べます。

完成した風鈴はそのまま持ち帰ることができ、夏らしい涼やかな音色とともに、自宅でも冒険の余韻を楽しめます。

旅の記念品としてはもちろん、願いを込めた”世界にひとつだけのスライム”として飾るのもよさそうです。

■ アトラクション入場なしでも体験可能

期間は7月10日から9月14日まで。料金は税込2700円で、営業時間は10時から18時（最終受付17時30分）。

クラフト体験はアトラクションに入場しなくても参加可能です。

なお、「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」は、2026年4月より展開されているリアルとデジタルを融合させたフィールドRPGアトラクション。来場者自身が主人公となって「ドラゴンクエスト」の世界を冒険できる人気コンテンツです。

（c）ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062902.html