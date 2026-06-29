ホリイフードサービス <3077> [東証Ｓ] が6月29日午前(10:30)に業績修正を発表。26年11月期第2四半期累計(25年12月-26年5月)の連結経常利益を従来予想の2.4億円→3.4億円(前年同期は1億円)に40.5％上方修正し、増益率が2.4倍→3.4倍に拡大し、20期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の4億円を据え置いた。



※25年11月期(8ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年１月に公表いたしました第2四半期業績予想に対し、12月及び１月をはじめとした繁忙期の予約獲得が想定を上回り推移したことに加え、DX化の推進による効率を重視した店舗運営が確立されました。また、インバウンド向けの新業態をはじめ、既存業態の新店及び業態変更店舗が好調に推移したことに加え、原材料価格上昇への対応として、季節商品の入替にあわせグランドメニューの変更や価格の見直しなど、業態ごとにコストの最適化を進めた結果、利益面で予想を上回る結果となりました。 通期業績予想について 2026年11月期通期連結業績予想につきましては、現時点で変更しておりません。 これは、既存店を中心とした店舗業績は堅調に推移している一方で、今後の成長に向けた人材投資及び新規出店に対する投資を機動的に実施する可能性に加え、６月に新たに取得した鮨桝食品株式会社の連結決算への移行を踏まえ、現時点では期初の予想を据え置くものです。 なお、上期進捗率は想定を上回って推移しており、今後の業績動向を踏まえ、修正が必要と判断した場合には速やかに開示いたします。※上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。