筆記具とレザーグッズがそろう新店舗！ モンブラン「横浜高島屋店」

記事ポイント モンブラン「横浜高島屋店」が横浜高島屋2階に6月24日オープン筆記具・時計・レザーグッズなどを最新コンセプトの空間で展開購入特典に名入れレザータグやブックマーク、キオスクウォールも モンブラン「横浜高島屋店」が横浜高島屋2階に6月24日オープン筆記具・時計・レザーグッズなどを最新コンセプトの空間で展開購入特典に名入れレザータグやブックマーク、キオスクウォールも

リシュモンジャパン モンブランは、2026年6月24日(水)に「モンブラン 横浜高島屋店」をオープンします。

横浜高島屋2階 インターナショナルブティックスに登場する、モンブランの豊かなヘリテージと現代的なデザインが融合した空間です。

筆記具、時計、レザーグッズ、アクセサリーの分野で、モンブランの世界観にふれられる店舗です。

モンブラン「横浜高島屋店」

オープン日：2026年6月24日(水)所在地：〒220-8601 横浜市西区南幸1丁目6番31号 2階 インターナショナルブティックス営業時間：午前10時〜午後8時

「モンブラン 横浜高島屋店」は、横浜高島屋2階 インターナショナルブティックスに位置する新店舗です。

モンブランの豊かなヘリテージと現代的なデザインが融合した空間で、筆記具、時計、レザーグッズ、アクセサリーを展開しています。

ウェス・アンダーソンによるキャンペーンビジュアルも公開され、モンブランの世界観を伝えています。

筆記具から時計やレザーグッズへ広がる売場

モンブランは、筆記具、時計、レザーグッズ、アクセサリーの分野でクラフツマンシップとデザインを追求するラグジュアリーメゾンです。

1906年に創業し、筆記文化に関わるものづくりを続けてきました。

白い星形のエンブレムは、パフォーマンス、品質、洗練されたスタイルの象徴として紹介されています。

新店舗では、筆記具を中心に、時計やレザーグッズ、アクセサリーまで同じ売場で展開しています。

箔の名入れを承るオープン記念特典

バッグ購入特典：オリジナルレザータグ対象：バッグを購入の先着20名様筆記具・スモールレザーグッズ購入特典：オリジナルブックマーク対象：筆記具および税込40,000円以上のスモールレザーグッズを購入の先着20名様名入れ：カリグラファーによる箔の名入れお渡し：3週間ほど

オープンを記念し、購入内容に応じてオリジナルレザータグやオリジナルブックマークが進呈されます。

どちらの特典も、カリグラファーによる箔の名入れを承る仕様です。

バッグにはレザータグ、筆記具やスモールレザーグッズにはブックマークが添えられ、購入した品とあわせて使える記念品になります。

ポストカードを送る気持ちで楽しむキオスクウォール

設置場所：1階正面玄関設置期間：オープンから6月30日(火)まで内容：モンブランキオスクウォール

1階正面玄関には、モンブランキオスクウォールが設置されます。

旅先からポストカードを送るような気持ちで楽しめる企画として紹介されています。

店舗で筆記具やレザーグッズを見る前後に、モンブランの世界観へふれられるオープン時期の企画です。

筆記具からレザーグッズまで、モンブランのカテゴリーを横浜高島屋で展開しています。

名入れ特典やキオスクウォールも加わり、オープン時期ならではの店頭体験につながります。

モンブラン「横浜高島屋店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「モンブラン 横浜高島屋店」はいつオープンしますか？

A. 「モンブラン 横浜高島屋店」は、2026年6月24日(水)にオープンします。

場所は横浜高島屋2階 インターナショナルブティックスです。

Q. オープン記念の特典はありますか？

A. バッグ購入の先着20名様にはオリジナルレザータグ、筆記具および税込40,000円以上のスモールレザーグッズ購入の先着20名様にはオリジナルブックマークが進呈されます。

Q. モンブランキオスクウォールはどこに設置されますか？

A. モンブランキオスクウォールは、1階正面玄関に設置されます。

設置期間はオープンから6月30日(火)までです。

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