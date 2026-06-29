筆記具とレザーグッズがそろう新店舗！ モンブラン「横浜高島屋店」
記事ポイントモンブラン「横浜高島屋店」が横浜高島屋2階に6月24日オープン筆記具・時計・レザーグッズなどを最新コンセプトの空間で展開購入特典に名入れレザータグやブックマーク、キオスクウォールも
リシュモンジャパン モンブランは、2026年6月24日(水)に「モンブラン 横浜高島屋店」をオープンします。
横浜高島屋2階 インターナショナルブティックスに登場する、モンブランの豊かなヘリテージと現代的なデザインが融合した空間です。
筆記具、時計、レザーグッズ、アクセサリーの分野で、モンブランの世界観にふれられる店舗です。
モンブラン「横浜高島屋店」
オープン日：2026年6月24日(水)所在地：〒220-8601 横浜市西区南幸1丁目6番31号 2階 インターナショナルブティックス営業時間：午前10時〜午後8時
「モンブラン 横浜高島屋店」は、横浜高島屋2階 インターナショナルブティックスに位置する新店舗です。
モンブランの豊かなヘリテージと現代的なデザインが融合した空間で、筆記具、時計、レザーグッズ、アクセサリーを展開しています。
ウェス・アンダーソンによるキャンペーンビジュアルも公開され、モンブランの世界観を伝えています。
筆記具から時計やレザーグッズへ広がる売場
モンブランは、筆記具、時計、レザーグッズ、アクセサリーの分野でクラフツマンシップとデザインを追求するラグジュアリーメゾンです。
1906年に創業し、筆記文化に関わるものづくりを続けてきました。
白い星形のエンブレムは、パフォーマンス、品質、洗練されたスタイルの象徴として紹介されています。
新店舗では、筆記具を中心に、時計やレザーグッズ、アクセサリーまで同じ売場で展開しています。
箔の名入れを承るオープン記念特典
バッグ購入特典：オリジナルレザータグ対象：バッグを購入の先着20名様筆記具・スモールレザーグッズ購入特典：オリジナルブックマーク対象：筆記具および税込40,000円以上のスモールレザーグッズを購入の先着20名様名入れ：カリグラファーによる箔の名入れお渡し：3週間ほど
オープンを記念し、購入内容に応じてオリジナルレザータグやオリジナルブックマークが進呈されます。
どちらの特典も、カリグラファーによる箔の名入れを承る仕様です。
バッグにはレザータグ、筆記具やスモールレザーグッズにはブックマークが添えられ、購入した品とあわせて使える記念品になります。
ポストカードを送る気持ちで楽しむキオスクウォール
設置場所：1階正面玄関設置期間：オープンから6月30日(火)まで内容：モンブランキオスクウォール
1階正面玄関には、モンブランキオスクウォールが設置されます。
旅先からポストカードを送るような気持ちで楽しめる企画として紹介されています。
店舗で筆記具やレザーグッズを見る前後に、モンブランの世界観へふれられるオープン時期の企画です。
筆記具からレザーグッズまで、モンブランのカテゴリーを横浜高島屋で展開しています。
名入れ特典やキオスクウォールも加わり、オープン時期ならではの店頭体験につながります。
モンブラン「横浜高島屋店」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「モンブラン 横浜高島屋店」はいつオープンしますか？
A. 「モンブラン 横浜高島屋店」は、2026年6月24日(水)にオープンします。
場所は横浜高島屋2階 インターナショナルブティックスです。
Q. オープン記念の特典はありますか？
A. バッグ購入の先着20名様にはオリジナルレザータグ、筆記具および税込40,000円以上のスモールレザーグッズ購入の先着20名様にはオリジナルブックマークが進呈されます。
Q. モンブランキオスクウォールはどこに設置されますか？
A. モンブランキオスクウォールは、1階正面玄関に設置されます。
設置期間はオープンから6月30日(火)までです。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 筆記具とレザーグッズがそろう新店舗！ モンブラン「横浜高島屋店」 appeared first on Dtimes.