ビジネスやフォーマルな場で欠かせないファッションといえばスーツ姿。女性はスカート&パンツスタイルとバリエーションがあり、「かっこよく着こなしたい」と感じる人も多いだろう。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、オーダースーツなどの専門店経営・服地販売を手がけるグローバルスタイル株式会社と共同で、全国の男女1000人を対象に「スーツが似合う女性芸能人」についてのアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】主役級の女優がズラリ！アッコもランクイン！

第5位は松嶋菜々子(42票)。「スタイルがいいし、ドラマの影響もあって似合うと思う(30代女性)」「スレンダーな体型であるため(50代女性)」など、ドラマでのキャリアウーマン役の印象が強く、スレンダーなスタイルがスーツ映えすると評価する声が多く集まった。



第4位は綾瀬はるか(44票)。「CMでスーツを着ているから(20代男性)」「スタイルが良いので、ブカブカにならず、スーツの型に負けない(50代男性)」など、CMやドラマで見せたスーツ姿が印象に残っているという声のほか、やわらかな雰囲気を持ちながら、スーツを着るとすっきりと引き締まった印象になる点も支持を集めた。



第3位は米倉涼子(74票)。「スタイルが良くてかっこいいのでスーツが似合う(30代女性)」「できる女のイメージが強い(40代男性)」など、身長の高さやスタイルの良さに加え、ドラマ代表作で演じた役柄の印象も強く、スーツが似合う女性として上位にランクイン。



第2位は北川景子(97票)。「顔がキリッとしていて似合いそう(30代女性)」「キャリアウーマン風の出で立ちが似合う(40代女性)」など、表情や落ち着いた佇まいが、スーツ姿のイメージにつながっているとして票を集めた。



第1位は天海祐希(187票)。「かっこいい女性像をしていて似合う(20代女性)」「身長も高くて見栄えが良いし、普段からかっこいいから(30代女性)」「背が高くてキャリアウーマン的な要素がある(30代女性)」など、スタイルの良さや身長の高さに加え、「かっこいい女性」という印象を挙げる声が目立った。元宝塚歌劇団月組トップスターでもあり、美しさと凛としたかっこよさを兼ね備えていることが多くの支持を集めたようだ。



（よろず～ニュース調査班）