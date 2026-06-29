今日6月29日(月)は、梅雨前線の影響で、九州南部は雨や雷雨の所があるでしょう。九州北部から東北は晴れ間がありますが、午後は大気の状態が不安定となり、山沿いで雷雨がありそうです。激しい雨となる所もあるでしょう。北海道も急な強い雨や落雷にご注意ください。

奄美や鹿児島県 土砂災害に厳重に警戒を

今日29日(月)は梅雨前線が九州南部付近に停滞するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、奄美や九州南部を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。九州南部は雨や雷雨が続くでしょう。局地的に雨の降り方が強まったり、激しい降り方となるおそれがあります。特に奄美、鹿児島県では土砂災害に厳重に警戒してください。低い土地の浸水や川の増水にも警戒してください。また竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

九州北部から北海道も 晴れ間があっても午後は変わりやすい天気

九州北部から近畿、東海、北陸、東北にかけては、日中は晴れて気温が上がりますが、午後は山沿いを中心に大気の状態が不安定になり、にわか雨や雷雨の可能性があります。関東甲信は雲が広がりやすく、山沿いを中心に局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。道路の冠水や落雷に注意が必要です。北海道も雲が多く、急な強い雨や雷雨の所があるでしょう。落雷や突風にご注意ください。屋外で活動する際は最新の雨雲レーダーを確認し、危険を感じたら早めに屋内へ避難してください。また各地で急な空の変化に備え、外出時は雨具をお持ちください。