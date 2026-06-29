今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月29日（月）〜7月5日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月29日（月）〜7月5日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、真面目にコツコツ頑張っていると、応援されたり、差し入れをもらったりすることがありそう。時間に余裕ができそうなので、パートナーや恋人と思い出の場所に出かけてみるのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
うわさ話やネガティブな内容の話をする人とは距離を置いたほうがいいかも。そのぶん、読書すると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【双子座（ふたご座）】
今週は、真面目にコツコツ頑張っていると、応援されたり、差し入れをもらったりすることがありそう。時間に余裕ができそうなので、パートナーや恋人と思い出の場所に出かけてみるのも良いでしょう。
うわさ話やネガティブな内容の話をする人とは距離を置いたほうがいいかも。そのぶん、読書すると◎
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オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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