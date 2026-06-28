全編犬視点で描く異色ホラー映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』が７月10日より公開。“主演犬”の名演の裏側を明かすメイキング映像が解禁された。

家の中に異様な気配を感じ取った飼い犬が、霊に取り憑かれた飼い主を守ろうと奮闘するさまを描く本作。主演として驚くべき名演を見せたのは、ベン・レオンバーグ監督の愛犬インディだった。インディに無理をさせないように撮影するため、制作には３年の期間を要している。

メイキング映像は、撮影の様子と完成した本編でのシーンとを並べ、その仕上がりを確認できるようになっている。指示に従ってきちんと動くインディの賢さに感嘆する場面もあれば、レオンバーグ監督が鳥の鳴き真似と手元の動きでインディの目線を誘導する、“ペットの写真を撮るときあるある”を感じさせる場面も。撮影の様子は微笑ましくも、完成した映像のクオリティには驚かされるばかりだ。

ところで、映像の最後にインディが部屋の隅に何かの気配を感じ取ったみたいだけど……？

『GOOD BOY／グッド・ボーイ』

７月10日（金）ヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿ほか全国公開

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