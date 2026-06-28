「かっこよすぎ」「リバプールみたい」「ローマ」名古屋がストライプの新ユニフォームを発表
名古屋グランパスは28日、2026-27シーズンに着用するユニフォームのデザインを発表した。
公式サイトによると、ユニフォームコンセプトは「GRAMPUS TRIPLE HELIX」。クラブは次のように説明している。
「常に頂点を目指し挑戦し続けてきた選手たち、どんなときも一丸となり闘ってきたファン・サポーター、共に歩み続けてきた名古屋・愛知のまち、それぞれの想いが三重らせんとなり、名古屋グランパスの"DNA"を形成」
「Jリーグ開幕当初から、これまで積み重ねてきた歴史や想いを受け継ぎながら、結束した DNA となり、新シーズンを闘うチームの力となる」
「12本のストライプが描かれたデザインは、グランパスファミリーの一体感を表現。さまざまな想いを乗せたユニフォームを身にまとい、新たな時代の頂点を目指す」
新ユニフォームのプロモーション動画を投稿したクラブ公式X(@nge_official)に対し、
「かっこよすぎ」「縦縞かわいい!」「リバプールみたい」「24/25のローマユニ」「めちゃくちゃカッコいい」「シンプルに見えて細部にこだわりを感じる」「こういうの好き!!」といった声が寄せられた。
公式サイトによると、ユニフォームコンセプトは「GRAMPUS TRIPLE HELIX」。クラブは次のように説明している。
「常に頂点を目指し挑戦し続けてきた選手たち、どんなときも一丸となり闘ってきたファン・サポーター、共に歩み続けてきた名古屋・愛知のまち、それぞれの想いが三重らせんとなり、名古屋グランパスの"DNA"を形成」
「12本のストライプが描かれたデザインは、グランパスファミリーの一体感を表現。さまざまな想いを乗せたユニフォームを身にまとい、新たな時代の頂点を目指す」
新ユニフォームのプロモーション動画を投稿したクラブ公式X(@nge_official)に対し、
「かっこよすぎ」「縦縞かわいい!」「リバプールみたい」「24/25のローマユニ」「めちゃくちゃカッコいい」「シンプルに見えて細部にこだわりを感じる」「こういうの好き!!」といった声が寄せられた。
名古屋グランパス 2026/27 UNIFORM GRAMPUS TRIPLE HELIX 本日17:00から先行受付開始— 名古屋グランパス / Nagoya Grampus (@nge_official) June 28, 2026
ユニフォームには”選手””ファン・サポーター””名古屋・愛知のまち”の想いが”GRAMPUS TRIPLE HELIX”として表現されています。新しいユニフォームに身を纏い、頂点を全員で目指しましょう!
先行受付… https://t.co/IG6VZyR902 pic.twitter.com/ecwTvSGL4b