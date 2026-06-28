wyse、ツアー＜Calm+＞集大成となる追加公演＜Calm+ Complete＞を12月開催決定
wyseが12月6日、東京・新宿ReNYにて追加公演＜Calm + Complete＞を開催することが発表となった。これは本日6月28日にVeats Shibuyaで行われた現在開催中のツアー＜Calm+＞東京公演でアナウンスされたものだ。
2002年発表のアルバム『Calm』は、2026年2月23日にサブスクリプション配信がスタート。同作を軸に展開中のツアー＜Calm +＞では、当時の楽曲に現在のwyseだからこそ表現できる新たな解釈を加えて行われている。
その物語の締めくくりとなるのが＜Calm + Complete＞だ。“Complete”というタイトルが示すとおり、『Calm』の世界が完成形として届けられるとのこと。なお同公演は、昼公演とFC限定公演の1日2公演を予定しており、それぞれ異なる構成で実施される。
■＜wyse Live 2026「Calm＋ Complete」＞
12月6日(日) 東京・新宿ReNY
open14:30 / start15:00
出演者：wyse
チケット：前売り￥7,000(税込)
■＜wyse Live 2026「Calm＋ Complete」FC限定 Live & Event＞
12月6日(日) 東京・新宿ReNY
open18:15 / start18:30
イベント内容：FC限定ライブ＋撮影会
出演者：wyse
チケット：前売り￥5,000(税込)
■＜wyse Live Tour 2026「Calm+」＞
5月30日(土) 熊本 B.9 V2
open14:30 / start15:00
5月31日(日) 熊本 B.9 V2
open13:00 / start13:30
6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand
open14:30 / start15:00
6月14日(日) 静岡 ROXY
open14:00 / start14:30
6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open14:30 / start15:00
6月28日(日) 東京・Veats Shibuya
open14:30 / start15:00
7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE
open14:00 / start14:30
7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE
open14:30 / start15:00
8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH
open14:30 / start15:00
▼チケット
スタンディング 7,000円（ドリンク代別）
■＜wyse Live Tour 2026「Calm+」FC限定 Live & Event＞
5月30日(土) 熊本 B.9 V2
open18:30 / start18:45
6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand
open18:30 / start18:45
6月14日(日) 静岡 ROXY
open18:00 / start18:15
6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open18:30 / start18:45
6月28日(日) 東京・Veats Shibuya
open18:30 / start18:45
7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE
open18:00 / start18:15
7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE
open18:30 / start18:45
8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH
open18:30 / start18:45
▼チケット
スタンディング 5,000円(ドリンク代別)
■＜wyse Fun Club Renewal 特別公演＞
9月5日(土) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI
▶「chain - a fork in the road -」
open14:00 / start14:30
▶「超攻激 2026」
open17:30 / start18:00
▼チケット
前売 ￥7,000-
一般発売：7.11(土)10:00〜
・プレイガイド先行(ローソン)：6.22(月)12:00〜6.28(日)
・プレイガイド先行(ローソン / イープラス)：6.29(月)〜7.5(日)23:59
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