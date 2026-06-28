TWICEが、＜TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN＞から2025年9月・東京ドーム公演のライブBlu-ray/DVDをリリースすることを発表した。日本デビュー9周年記念日となる本日6月28日にはティザー映像も公開されている。

本ツアーの日本公演は、大阪・京セラドーム大阪、愛知・バンテリンドームナゴヤ、福岡・みずほPayPayドーム福岡、そしてFinalの東京・東京ドームにて、計8日間4会場にて開催。日本のみならず、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない次元の違うセットで観客を魅了した。ス日本公演では、最新アルバムのタイトル曲「ENEMY」やONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を行い、メンバーのジヒョが作詞をした楽曲「Like 1」も歌唱された。

昨年12月に発表され今年4月に開催された追加公演MUFG STADIUM（国立競技場）3DAYSも加えると、国内累計64万人を動員した記録的ツアーとなっている。映像作品には東京ドーム公演の模様を余す事なく収録。初回限定盤には各ドーム公演を含めたメイキング映像も収録される。

なお、本日28日18時からは9周年を記念して、同映像作品から「What is Love?」のライブ映像がTWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channelにてプレミア公開される。

TWICEは、先日大阪・京セラドーム大阪にて、6度目のワールドツアーの日本公演となる＜TWICE〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR IN JAPAN＞をスタートさせ、2日間で約10万人の観客を魅了した。8月27日には、6枚目の日本オリジナルアルバムTWICE JAPAN 6th ALBUM『ENEMY』がリリースとなる。

■LIVE DVD & Blu-ray『TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN』

2026年8月26日発売

特設サイト：https://www.twicejapan.com/feature/6thworldtour_thisisfor_livedvd 〇初回限定盤DVD 2枚組 WPBL-90701/90702

￥8,580（税込）

収録内容：

2025年9月17日 東京ドーム公演ライブ映像全曲収録（約137分）

特典映像「Documentary of “TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”」（約38分）

※40pフォトブックレット / ボックス＋デジパック仕様

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入

※“TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”セルフィー絵柄フォトカード【9枚セット】封入

※“TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”クリアカード1枚封入 ○初回限定盤Blu-ray WPXL-90361

￥9,680（税込）

収録内容：

2025年9月17日 東京ドーム公演ライブ映像全曲収録（約137分）

特典映像「Documentary of “TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”」（約38分）

※40pフォトブックレット / ボックス＋デジパック仕様

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入

※“TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”セルフィー絵柄フォトカード【9枚セット】封入

※“TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”クリアカード1枚封入 〇通常盤DVD WPBL-90703

￥6,380（税込）

収録内容：

2025年9月17日 東京ドーム公演ライブ映像全曲収録（約137分）

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入（初回プレス分のみ封入）

※“TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”フォトカード2枚封入（初回プレス分のみ封入）

※“TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”ブックマーク封入（初回プレス分のみ封入） 〇通常盤Blu-ray WPXL-90362

￥7,480（税込）

収録内容：

2025年9月17日 東京ドーム公演ライブ映像全曲収録（約137分）

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入（初回プレス分のみ封入）

※“TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”フォトカード2枚封入（初回プレス分のみ封入）

※“TWICE 〈THIS IS FOR〉 WORLD TOUR IN JAPAN”ブックマーク封入（初回プレス分のみ封入） ＜収録曲（全形態共通）＞

THIS IS FOR

Strategy

MAKE ME GO

SET ME FREE

I CAN’T STOP ME

OPTIONS

MOONLIGHT SUNRISE

MARS

I GOT YOU

ENEMY

Gone

CRY FOR ME

HELL IN HEAVEN

RIGHT HAND GIRL

DIVE IN (TZUYU)

STONE COLD (MINA)

MEEEEEE(NAYEON)

FIX A DRINK (JEONGYEON)

CHESS(DAHYUN)

SHOOT (Firecracker) (CHAEYOUNG)

ATM(JIHYO)

DECAFFEINATED(SANA)

MOVE LIKE THAT (MOMO)

FANCY

What is Love?

YES or YES

Dance The Night Away

Feel Special

ONE SPARK

Like 1

Hare Hare