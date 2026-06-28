米大リーグは２７日、各地で行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースは同２位のパドレスと対戦、六回に３本塁打などで一挙に９得点を奪い１５−３と大勝した。

先発の山本由伸が６回５安打２失点の好投で今季８勝目（５敗）を挙げた。１番指名打者で先発した大谷翔平は５打数２安打だった。

ドジャース ０１０ ００９ ０４１＝１５

パドレス ０００ ０１１ １００＝３

【山本の投球】

山本は一回裏、１番タティスに７球を要したが遊ゴロ。その後は、三ゴロ、見逃し三振とテンポよく投げ込んだ。

二回裏、４番マチャドからシンカーで空振り三振を奪うと、５番と６番をいずれも二ゴロに。

三回裏、山本は７番アンドゥーハルに初安打を許したが、その後は一ゴロ併殺打、見逃し三振と抑えた。

四回裏、二死から３番メリルに安打を打たれたが、続くマチャドを空振り三振に。

五回裏、山本は先頭の５番シーツに中越えソロ本塁打を浴びた。初球の速球を痛打され、これで１−１の同点。

六回裏、大量リードをもらった山本は、シーツに適時打を浴びて１点を失い、計２失点。この回限りで降板した。

【大谷の第１打席】

パドレスの先発は３３歳左腕のハート。大谷は一回表、先頭で打席に立つと、積極的にスイングに行ったが、低めの変化球に２球連続で空振り。カウント１−２からの４球目は一転して速球。大谷は見逃し三振に倒れた。ドジャースはこの回、無得点。

ドジャースは二回表、一死から５番マンシーが三塁打で出塁。続くエドマンの中越えの適時二塁打で先制した。

【第２打席】

三回表、パドレスは継投に入り、２番手で２７歳右腕バスケスが登板。大谷は先頭で打席に入り、カウント２−２から高めに来た６球目のチェンジアップを打ち上げてしまい、三飛に倒れた。

【第３打席】

五回表、一死走者なしで打席に入った大谷。カウント２−２からのバスケスの５球目はカットボール。窮屈な感じのスイングとなり左飛に倒れた。ドジャースは三者凡退で無得点。

【第４打席】

同点とされたドジャースが六回表に一挙、９得点。先頭の３番フリーマンが二塁打で出塁。一死後、５番マンシーの二塁ゴロを二塁手のワグナーがはじくエラー、フリーマンが一気にホームを陥れ勝ち越した。さらに６番エドマンの右翼への三塁打でもう１点追加。７番タッカーが右翼への２ラン、８番ラッシングがソロアーチで続き、ここまでで５点。大谷には一死一塁で打席が回り、右前打を放ってチャンスを広げた。パドレスはここで３番手としてマリナチオが登板。ドジャースの攻勢は続き、フリーマンの二ゴロ、ベッツの３ランでさらに４点が入った。

【第５打席】

八回表、先頭で打席に立った大谷は中前にこの２本目となる安打を放った。これをきっかけに、チームはこの回４点を追加。

九回表にも大谷に打席が回ったが、ここで代打を送られた。ドジャースはさらに１点を加え計１５点となった。