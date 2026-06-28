「その話はちょっとＮＧでお願いします」北澤豪氏、両手をクロスさせ話題拒否…「シューイチ」
日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）２８日、過去のサッカー日本代表について振り返った。
日本代表は２９日（日本時間３０日）、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で王国・ブラジルと米ヒューストンで対戦する。それを前にして日本代表の歴代監督を特集。日本を初めてＷ杯に導いた１９９７年就任の岡田武史元監督から紹介。９８年フランスＷ杯では大会直前にメンバー発表で当時スター選手だった三浦知良、北澤豪らを外したことが話題となった。
ほかにもフィリップ・トルシエ氏、ジーコ氏、イビチャ・オシム氏、アルベルト・ザッケローニ氏、西野朗氏、そして現在の森保一監督を紹介した。
スタジオには北澤氏が出演。ＭＣの中山秀征は「改めてそれぞれの監督の功績、個性というのがはっきり出ていましたよね」とコメント。「で、我々がメンバー発表を注目しているのは誰から始まったかというと、やっぱりキイちゃんたちからなんだよね。外されたメンバーの発表というのがメンバーよりも印象強かった」と語った。
これに北澤氏は両手をクロスさせ「まだ最初でしたからね。けどその話はちょっとＮＧでお願いします」。スタジオは笑いに包まれたが、北澤氏は「でも岡田監督も先発メンバーをどう決めるかだけではなくて、ベンチに誰を置くかということをすごく重要視したんですよね。そこにゴン中山（中山雅史）を置いたりとか秋田（豊）を置くことによって、ベンチメンバーのモチベーションをすごく高くすることによって、結果２００２年（日韓共催Ｗ杯）の時もベンチメンバーが活躍するんですよね。それを森保監督は今同じようにやっているんです」と語った。