狩野英孝『ハンター×ハンター』コミックス新刊39巻の表紙に驚き「ん？」
お笑い芸人の狩野英孝が27日、自身のXを更新し、7月3日に発売される人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）のコミックス第39巻の書影イラストに驚いた。
【写真】ヒソカのすっぴん姿！公開された『ハンター×ハンター』新刊39巻の表紙
集英社の公式サイトにてコミックス新刊39巻の書影が解禁され、ヒソカの素顔が描かれており、作品の大ファンである狩野は「ん？…あ、ヒソカか。。」と一瞬わからない様子を見せた。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了。その後、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載されていたが、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されない状態となっていた。そして、今月29日発売の『週刊少年ジャンプ』31号より最新話が掲載される。
【写真】ヒソカのすっぴん姿！公開された『ハンター×ハンター』新刊39巻の表紙
集英社の公式サイトにてコミックス新刊39巻の書影が解禁され、ヒソカの素顔が描かれており、作品の大ファンである狩野は「ん？…あ、ヒソカか。。」と一瞬わからない様子を見せた。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了。その後、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載されていたが、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されない状態となっていた。そして、今月29日発売の『週刊少年ジャンプ』31号より最新話が掲載される。