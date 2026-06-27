日向坂46の松尾桜さんが始球式に登板する予定だった

DeNAは27日、横浜スタジアムで予定されていた巨人戦が、台風の影響により中止となったことを午前11時に公式X（旧ツイッター）で発表した。この日は、人気アイドルグループ「日向坂46」の松尾桜さんが始球式を務めるイベントデーとあり、「マジか〜楽しみにしてたのに」と多方面から落胆の声が相次いだ。

DeNAの球団公式Xが午前11時に「本日横浜スタジアムで予定されていました読売ジャイアンツ戦は、台風の影響により中止となりました」と更新した。これに合わせ、日向坂46の公式Xも「本日、松尾桜が始球式への参加を予定しておりました横浜DeNAベイスターズVS読売ジャイアンツ戦ですが、台風の影響により中止となりました」と報告した。

この日は「ローソンデー」として開催される予定だった。松尾さんにとっては、これが初めての始球式となるはずだったが、天候不良によりマウンドに立つ機会はお預けに。悲しいお知らせに「さくらぶりーの始球式があああああああ」「残念ですが、またローソンデーは今度ですな」「残念だけど仕方ない」「さくらぶりーにまた機会がありますように」「らぶりーに雨女属性がついてしまう……」といった声があがった。

さらに、球場での観戦を心待ちにしていたファンからも「マジか〜楽しみにしてたのに」「残念です……桜ちゃんの初始球式」「良い席取れてたけど、残念…」「Oh…これはさすがに悲報 天災はどうしようもない」と、納得しつつも肩を落とす声が殺到した。

2005年6月8日生まれ、21歳の松尾さんは日向坂46の5期生として2025年3月に加入。5期生曲「空飛ぶ車」でセンターを務め、16thシングル「クリフハンガー」で初の選抜入りを果たすなど、圧倒的なビジュアルで人気を集めている。（Full-Count編集部）