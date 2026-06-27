◇W杯北中米大会1次リーグH組 カボベルデ 0―0 サウジアラビア（2026年6月26日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の最終第3戦が26日（日本時間27日）に行われ、初出場のカボベルデがサウジアラビアと0―0で引き分け、勝ち点3の同組2位で初の決勝トーナメント進出を決めた。初出場での1次リーグ突破は10年南アフリカ大会のスロバキア以来で、3引き分けでの決勝トーナメント進出は史上5例目。決勝トーナメント1回戦では大会連覇を狙うアルゼンチン（J組1位）と対戦する。

序盤はサウジアラビアのプレスに押されたものの、パスをつないで徐々に打開。前半途中からMFのW・セメド（オモニア）やMFモンテイロ（ズウォレ）がサウジゴールを脅かした。スペインを完封して世界的に有名となったGKボジニャ（チャベス）を中心に守備も崩れなかった。

後半は攻勢を強め、29分にはカウンターからMFのL・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデミア）がGKと1対1になったが、好セーブに阻まれた。試合がスコアレスドローに終わり1次リーグは白星なしの3引き分けも、勝ち点2で並んでいたウルグアイがスペインに敗れたため2位を確保。試合終了から数分後、ウルグアイの敗戦が場内に知らされると大歓声が沸き起こり、イレブンは喜びを爆発させた。

アフリカ西岸の大西洋に浮かぶ人口50万人強の島国カボベルデは、1982年にサッカー協会が創設され、2002年大会からW杯予選に参加。23年アフリカ選手権8強など徐々に力をつける中、国外出身選手を招集してさらに強化を図り、今大会でW杯初出場を果たした。1次リーグ初戦は優勝候補スペインと0―0で引き分けて世界を驚かせ、ウルグアイとの第2戦でもMFのK・ピナが記念すべきW杯初ゴールを決めるなど2―2で引き分けていた。

＜H組順位＞

(1)スペイン 勝ち点7（2勝1分け）得点5 失点0 +5

(2)カボベルデ 勝ち点3（3分け）得点2 失点2 0

(3)ウルグアイ 勝ち点2（2分け1敗）得点3 失点4 -1

(4)サウジアラビア 勝ち点2（2分け1敗）得点1 失点5 -4