「恵まれている人」の特徴とは？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

恵まれている人が持っているもの

「恵まれている人」と聞くと、多くの人はこう考える。

お金がある人。才能がある人。運がいい人。

だが、本当に人生を楽しんでいる人を見ていると、少し違うことに気づく。

彼らは、自分に合わないことを無理に続けていない。

興味を失ったこと。

向いていないとわかったこと。

今の自分に必要なくなったこと。

そうしたものを手放すことに、あまり罪悪感を抱かないのだ。

一方で完璧主義の人は、「一度始めたのだから最後までやるべきだ」と考えがちである。

だが、その思い込みが、本当は必要のない我慢や遠回りを生み出してしまうことも少なくない。

実は恵まれている人ほど、「やめる勇気」を持っているのである。

「やめる」勇気で開放感を味わおう

「やめる勇気」を日常的に持つことができると、以下のようなことが起きる。

「始めたことはすべて最後までやり遂げるべき」という考えに染まっていると、途中で何かをやめたら、最初のうちは、学校をサボったり、いたずらをしたりしているような、落ち着かない気持ちになるかもしれない。気分が悪いと感じるかもしれない。しかし、すぐに気分はよくなっていく。思っている以上の解放感を味わえる。あなたは、自分の直感を信じて何かを手放し、前に進めたことを誇りに思うだろう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

恵まれている人とは、何でも最後までやり抜く人ではない。

続けるべきことと、手放すべきことを見極められる人である。

もちろん、少し頑張れば乗り越えられる壁もある。

だが、興味を失ったことや、自分に合わないことにいつまでもしがみついていても、人生の時間は減っていくだけだ。

やめることは、逃げることではない。限られた時間を、本当に大切なことに使うための選択である。

だからこそ、「最後まで続けなければならない」という完璧主義を手放した人ほど、身軽に前へ進める。

実は恵まれている人とは、多くを抱え込んでいる人ではない。

不要なものを手放し、自分らしい人生を選び続けている人なのである。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）