「ちょっと強すぎるな？」「日本は３位じゃなくて良かった」３連勝＆計10発のフランスに震撼…一線を画す選手層「バグレベル」【W杯】
フランス代表は現地６月26日、北中米ワールドカップのI組３節で、ノルウェー代表と対戦。ともに連勝発進ですでに突破を決めており、相手はアーリング・ハーランドらを先発から外してターンオーバーしたなか、４−１で圧勝した。
2025年にバロンドールを受賞したウスマンヌ・デンベレが、キリアン・エムバベとの連係などにより、前半だけでハットトリックを達成した。グループステージ３連勝で計10ゴール、堂々の首位通過だ。
驚異的な選手層を誇り、優勝候補筆頭として圧巻のパフォーマンス。SNS上はその強さに感嘆する声で溢れている。
「本当にフランスは化け物」
「ちょっとフランス強すぎるな？」
「選手層えぐすぎる」
「前線のタレントの質がバグレベル」
「結局フランスだけ頭飛び抜けてる」
「日本はグループリーグ３位じゃなくて良かった」
「対戦が先に延びてくれて良かった」
森保ジャパンはF組を２位で突破し、ラウンド32の相手はブラジルとなった。３位通過であれば、決勝トーナメントの一発目でフランスと当たる可能性があった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】誰にも止められない！右足！左足！両利きデンべレが大暴れ
2025年にバロンドールを受賞したウスマンヌ・デンベレが、キリアン・エムバベとの連係などにより、前半だけでハットトリックを達成した。グループステージ３連勝で計10ゴール、堂々の首位通過だ。
驚異的な選手層を誇り、優勝候補筆頭として圧巻のパフォーマンス。SNS上はその強さに感嘆する声で溢れている。
「本当にフランスは化け物」
「ちょっとフランス強すぎるな？」
「選手層えぐすぎる」
「前線のタレントの質がバグレベル」
「結局フランスだけ頭飛び抜けてる」
「日本はグループリーグ３位じゃなくて良かった」
「対戦が先に延びてくれて良かった」
森保ジャパンはF組を２位で突破し、ラウンド32の相手はブラジルとなった。３位通過であれば、決勝トーナメントの一発目でフランスと当たる可能性があった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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